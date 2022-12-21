У РФ погіршився мобільний зв’язок через вихід Nokia та Ericsson з ринку

Про це повідомили в Reuters.

П'ять високопоставлених чиновників у галузі поінформували агентство, що російські абоненти мобільного зв'язку, вірогідно, матимуть проблеми з мережею.

"Російські користувачі мобільних телефонів, швидше за все, зіткнуться з повільнішим завантаженням, більшою кількістю скинутих викликів і тривалішими відключеннями, оскільки оператори втрачають можливість оновлювати або виправляти програмне забезпечення, а також зіткнутися з виснаженням запасних частин", - мовиться в повідомленні.

Ericsson і Nokia виробляють усе телекомунікаційне обладнання: починаючи від антен і закінчуючи з'єднувальними елементами для оптоволокна, яке передає цифрові сигнали. На ці компанії припадає велика частка російського ринку серед виробників подібних продуктів близько 50% базових станцій у Росії.

Фінансовий директор Ericsson Карл Мелландер заявив: компанія буде працювати в Росії лише до кінця 2022 року, коли закінчиться термін дії всіх винятків із санкцій.

Своєю чергою генеральний директор Nokia Пекка Лундмарк зазначив: "Наш вихід буде повним. Ми не збираємося нічого постачати до Росії".

Нагадаємо, 16 грудня Європейський Союз ухвалив дев'ятий пакет санкцій проти Російської Федерації - економічні обмеження, накладені на російських політиків, членів їхніх сімей, та інші.

Також Hyundai почав звільняти співробітників російського автозаводу.

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