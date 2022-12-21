Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ У РФ погіршився мобільний зв’язок через вихід Nokia та Ericsson з ринку

У РФ погіршився мобільний зв’язок через вихід Nokia та Ericsson з ринку

21 грудня, 2022 середа
12:46
Світ Вишки стільникового зв'язку

Вихід виробників телекомунікаційного обладнання Nokia і Ericsson з російського ринку буде довгостроково шкодити мережам Росії, включно з погіршенням якості зв'язку

Про це повідомили в Reuters.

П'ять високопоставлених чиновників у галузі поінформували агентство, що російські абоненти мобільного зв'язку, вірогідно, матимуть проблеми з мережею. 

 "Російські користувачі мобільних телефонів, швидше за все, зіткнуться з повільнішим завантаженням, більшою кількістю скинутих викликів і тривалішими відключеннями, оскільки оператори втрачають можливість оновлювати або виправляти програмне забезпечення, а також зіткнутися з виснаженням запасних частин", - мовиться в повідомленні.

Ericsson і Nokia виробляють усе телекомунікаційне обладнання: починаючи від антен і закінчуючи з'єднувальними елементами для оптоволокна, яке передає цифрові сигнали. На ці компанії припадає велика частка російського ринку серед виробників подібних продуктів близько 50% базових станцій у Росії.

Фінансовий директор Ericsson Карл Мелландер заявив: компанія буде працювати в Росії лише до кінця 2022 року, коли закінчиться термін дії всіх винятків із санкцій.

Своєю чергою генеральний директор Nokia Пекка Лундмарк зазначив: "Наш вихід буде повним. Ми не збираємося нічого постачати до Росії".

  • Нагадаємо, 16 грудня Європейський Союз ухвалив дев'ятий пакет санкцій проти Російської Федерації - економічні обмеження, накладені на російських політиків, членів їхніх сімей, та інші.
  • Також Hyundai почав звільняти співробітників російського автозаводу.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Технології
війна з Росією
окупанти
санкції ЄС проти Росії
Читайте також:
Юрий Бутусов
Автор Юрій Бутусов
20 грудня, 2022 вiвторок
Чому законопроєкт про кримінальну відповідальність військових є шкідливим
Лукашенко Путін
20 грудня, 2022 вiвторок
Лукашенко не піддався тиску Путіна, - Згурець
Віталій Портников
Автор
30 листопада, 2022 середа
Цзян Цземінь вмирає на тлі протестів
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.6
    Купівля 39.6
    Продаж 40.3
  • EUR
    Купівля 41.12
    Продаж 42.16
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
21 грудня
13:26
Василь Ломаченко та Девін Хейні (ліворуч)
Абсолютний чемпіон світу погодився провести бій проти Ломаченка
13:20
єврейська громада україни
Посольство Ізраїлю відкриє Пункт незламності в Києві
13:19
Ексклюзив
ЗСУ
Операція зі звільнення Луганщини нагадує Харківський наступ ЗСУ, - військовий експерт Коваленко
13:00
Обушки СБУ на Сумщині
СБУ проводить контррозвідувальні заходи в монастирі УПЦ (МП) на Сумщині
12:55
Херсонобленерго попередило про чергове шахрайство окупантів
Після перевірки обленерго по всій Україні виявили майже 200 порушень щодо відключень світла
12:34
Литва прапор
Із солідарності з Україною: в муніципалітетах Литви на годину вимкнуть святкове освітлення
12:31
У рамках ініціативи “Нестримний дух України” медзаклади отримали чергову партію допомоги
12:02
OPINION
Михайло Жернаков
Влада і Зеленський особисто наплювали на реформу КСУ
11:59
Боєць ДНР
П’ятьох бойовиків "ДНР" судитимуть за знущання над полоненими українцями
11:59
Укренерго
Усі області отримали ліміти. В Укренерго нагадали, що перевищення споживання призведе до аварійних обмежень
11:48
Дмитро Медведєв та Сі Цзіньпін
Сі Цзіньпін зустрівся з Медведєвим, який передав йому послання від Путіна.
11:26
На фото секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов
Безпілотники збивати навчилися, але якщо Іран наважиться передати ракети Росії, це буде викликом для України, - Данілов
11:19
Олексій Данілов
"Ми не боремося з церквою як з релігійною інституцією": Данілов про санкції щодо УПЦ (МП)
10:46
Олексій Данілов
Україна активно готується до наступних двох-трьох місяців, вони можуть стати вирішальними, - Данілов
10:41
євро
Курс валют на сьогодні: євро підскочив у ціні
10:28
Білорусь обмежила доступ до трьох районів, які межують з Україною
10:15
Олександр Старух
Окупанти встановили бетонні загородження та нарили окопів навколо Мелітополя, - голова Запорізької ОВА
10:03
OPINION
Євген Дикий
Кувалда 8271. Сувора окопна правда
10:01
російські окупанти
Британська розвідка пояснила, чому росіяни уникають інтенсивних вуличних боїв у Бахмуті
09:49
Харківщина, Харківська область, ракетний удар, обстріл, вибух
Внаслідок ракетного удару РФ по Харківщині сталося займання на промисловому об’єкті
09:47
Оновлено
американські системи ППО Patriot
Байден оголосить новий пакет допомоги Україні на $2 млрд, туди увійдуть Patriot, - Білий дім
09:45
Ексклюзив
ЗСУ
Чекаємо хороших новин від ЗСУ на Новий рік, - голова Луганської ОВА Гайдай
09:33
окупанти оркі російська армія
ЗСУ за добу знищили 510 окупантів, 7 ворожих танків, літак та гелікоптер, - Генштаб
09:30
OPINION
Микола Княжицький
Заборона діяльності РПЦ в Україні: повчальний приклад Латвії
09:22
Ексклюзив
російські танки, окупанти, оркі
Росія втратила дві важливі переваги для повторного наступу з території Білорусі, - Згурець
09:10
ЗСУ
Окупанти планують "евакуювати" жителів одного з районів Запорізької області, а ЗСУ відбили атаки РФ біля 25 міст і сіл - зведення Генштабу
08:43
Російськими обстрілами пошкоджено будівлю Херсонської ОВА
Окупанти 71 раз за добу обстріляли Херсонщину, вбили людину, ще 6 - поранили
08:36
Олександр Усик, Боб Арум та Тайсон Ф'юрі (зліва - направо)
Усик та Ф'юрі домовилися про бій за звання абсолютного чемпіона світу
08:10
Оновлено
Президент України Зеленський
Зеленський вирушив з візитом до США: зустрінеться з Байденом та виступить у конгресі
08:09
OPINION
Анатолій Амелін
Коли чекати наступного ракетного удару?
08:02
Наслідки обстрілів Нікопольщини у ніч на 21 грудня
Обстріли Нікопольщини: окупанти уразили десяток будинків, газогін та лінії електропередачі
07:59
Афганістан
Таліби заборонили жінкам Афганістану навчатися в університетах
07:25
Лукашенко Путін
ISW: Російська влада тиском домагається поступок від Лукашенка
06:36
Зеленський у Бахмуті
Візит Зеленського у Бахмут підірвав спроби Кремля зобразити Путіна учасником війни, - ISW
06:32
на фото: газова плита
ЄС скоротив споживання газу на 20% за останні 4 місяці
06:06
прапори Болгарії та України
Болгарія передала Україні допомоги майже на $250 млн з лютого
05:42
Курахове
Ворожі війська гатили по Кураховому на Донеччині: є поранений, пошкоджені будинки й автівки
05:25
Олексій Данілов
Данілов: У РФ розглядають загальну мобілізацію та закриття кордонів 
03:57
Світовий банк
Світовий банк схвалив пакет допомоги Україні на $610 млн
02:26
На фото очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
На Луганщині ЗСУ закріпились у Білогорівці та мають успіх від Сватова до Кремінної, але окупантів дуже багато, - Гайдай
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2022 ESPRESO.TV