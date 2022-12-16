Про це йдеться на офіційному сайт Євросоюзу.

Так, своїм рішенням країни ЄС запровадили санкції проти усіх парламентських партій, а саме ЛДПР, КПРФ, "Справедлива Росія" та партії "Нові люди".

Крім того, під "економічну заборону" потрапили:

Роскомнагляд;

сім російських губернаторів, зокрема Московської, Нижегородської, Новосибірської, Астраханської областей;

три банки:Московський кредитний банк, Всеросійський банк розвитку регіонів та Далекосхідний банк;

40 депутатів держдуми та 44 члени ради федерації;

20 членів Конституційного суду РФ;

міністр освіти Сергій Кравцов, міністр науки та освіти Валерій Фальков, міністр культури Ольга Любімова;

усі види збройних сил РФ та будь-яка взаємодія з ними.

Санкції торкнулися також:

представників організації "Російський імперський рух", клубу "Русич" та Спілки добровольців Донбасу (частина з них пов'язані з ПВК Вагнера);

Бориса Корчевнікова, Марину Кім, Григорія Лепса, Дмитра Пучкова, Микиту Міхалкова;

дочок Рамзана Кадирова – Айшат і Карини.

Нагадаємо, сьогодні, 16 грудня, ЄС остаточно затвердив дев'ятий пакет санкцій проти Росії.

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