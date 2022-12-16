Партії, банки, Роскомнагляд, Лепс, Міхалков та родичі Кадирова: стали відомі подробиці нових санкцій ЄС
Європейський Союз сьогодні ухвалив дев'ятий пакет санкцій проти Російської Федерації - економічні обмеження, накладені на російських політиків, членів їхніх сімей, та інші
Про це йдеться на офіційному сайт Євросоюзу.
Так, своїм рішенням країни ЄС запровадили санкції проти усіх парламентських партій, а саме ЛДПР, КПРФ, "Справедлива Росія" та партії "Нові люди".
Крім того, під "економічну заборону" потрапили:
- Роскомнагляд;
- сім російських губернаторів, зокрема Московської, Нижегородської, Новосибірської, Астраханської областей;
- три банки:Московський кредитний банк, Всеросійський банк розвитку регіонів та Далекосхідний банк;
- 40 депутатів держдуми та 44 члени ради федерації;
- 20 членів Конституційного суду РФ;
- міністр освіти Сергій Кравцов, міністр науки та освіти Валерій Фальков, міністр культури Ольга Любімова;
- усі види збройних сил РФ та будь-яка взаємодія з ними.
Санкції торкнулися також:
- представників організації "Російський імперський рух", клубу "Русич" та Спілки добровольців Донбасу (частина з них пов'язані з ПВК Вагнера);
- Бориса Корчевнікова, Марину Кім, Григорія Лепса, Дмитра Пучкова, Микиту Міхалкова;
- дочок Рамзана Кадирова – Айшат і Карини.
Нагадаємо, сьогодні, 16 грудня, ЄС остаточно затвердив дев'ятий пакет санкцій проти Росії.
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