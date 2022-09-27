У РФ серйозні протести проти мобілізації можливі лише там, де більшість населення - не етнічні росіяни, - політолог Бобиренко
У Росі серйозні протести проти мобілізації можливі в суб'єктах, де етнічне російське населення не складає більшість
Про це в ефірі Еспресо сказав політолог Віктор Бобиренко.
"Десь у Рязані чи Тамбові ніяких протестів не буде. Тим більше їх не буде у селах, селищах і райцентрах. Ми бачимо Новосибірськ - вийшло 20 жінок, половину забрали. Де можливі? Етнічні протести, за прикладом Дагестану. Коли їм доходить, що воюють не москвичі і не пітерці, а воюють дагестанці. Дагестан, Тива, можемо щось чекати у Татарстані, Башкортостані. Там, де більшість етнічного населення - неросіяни", - вважає він.
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