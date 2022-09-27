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Головна війна з Росією У РФ серйозні протести проти мобілізації можливі лише там, де більшість населення - не етнічні росіяни, - політолог Бобиренко
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У РФ серйозні протести проти мобілізації можливі лише там, де більшість населення - не етнічні росіяни, - політолог Бобиренко

27 вересня, 2022 вiвторок
14:04
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У Росі серйозні протести проти мобілізації можливі в суб'єктах, де етнічне російське населення не складає більшість

Про це в ефірі Еспресо сказав політолог Віктор Бобиренко.

"Десь у Рязані чи Тамбові ніяких протестів не буде. Тим більше їх не буде у селах, селищах і райцентрах. Ми бачимо Новосибірськ - вийшло 20 жінок, половину забрали. Де можливі? Етнічні протести, за прикладом Дагестану. Коли їм доходить, що воюють не москвичі і не пітерці, а воюють дагестанці. Дагестан, Тива, можемо щось чекати у Татарстані, Башкортостані. Там, де більшість етнічного населення - неросіяни", - вважає він.

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Росія
Володимир Путін
мобілізація
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