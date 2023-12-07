Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ У РФ стартував набір в академію генштабу, більшість офіцерів брали участь в операціях у Сирії, - британська розвідка

У РФ стартував набір в академію генштабу, більшість офіцерів брали участь в операціях у Сирії, - британська розвідка

7 грудня, 2023 четвер
11:18
Світ Ілюстративне фото

З 1 грудня в академії генерального штабу РФ розпочався новий набір офіцерів. Понад 60% солдатів мають досвід, зокрема деякі брали участь в операціях у Сирії

Про це пише міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що більшість офіцерів мають бойовий досвід. Ймовірно, більшість з них отримали його на війні в Україні та в операціях у Сирії.

Студенти академії зазвичай мають звання від майора до генерал-майора та визначаються як особи з потенціалом для високих командних посад.

Хоча велика частина деяких спеціалістів, таких як пілоти, брали участь в операціях в Сирії, війна в Україні означає, що досвід бойових дій тепер поширюється серед цього середнього рівня російських офіцерів.

"Протягом наступних років це покоління, ймовірно, матиме значний вплив на майбутній напрямок розвитку російської армії і на те, чи буде вона враховувати уроки, отримані під час війни в Україні", - вважають у розвідці.

  • Аналітики Інституту вивчення війни припускають, що російська влада намагається відправити нелегальних мігрантів, які опинилися у РФ закриття російсько-фінського кордону, на війну в Україну.
Росія
Сирія
російська армія
Війна з Росією
Велика Британiя
Читайте також:
Рустем Умєров
6 грудня, 2023 середа
Умєров про контрнаступ: ЗСУ пройшли вже дві лінії оборони росіян
збитий "Шахед"
6 грудня, 2023 середа
Нічна атака РФ: українська ППО знищила 41 із 48 БПЛА
Ілля Кива
6 грудня, 2023 середа
Ліквідація Киви: у РФ відкрили кримінальну справу
Київ
-4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.82
    Купівля 36.82
    Продаж 37.42
  • EUR
    Купівля 39.75
    Продаж 40.65
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
7 грудня
11:16
Ексклюзив
на фото Мар'яна Безугла
Ця ініціатива заблокована: нардепка Фріз про відсторонення Безуглої з посади в комітеті нацбезпеки
11:16
відключення електроенергії
Знеструмлено 408 населених пунктів, Україна залучить аварійну допомогу: ситуація в енергосистемі станом на 7 грудня
11:14
PR
Прем'єра. "Вбивці квіткової повні" онлайн на SWEET.TV
10:51
Огляд
світ, міжнародний огляд
Американці втрачають інтерес до війни в Україні, Орбан намагається зірвати вступ Києва в ЄС. Акценти світових ЗМІ 7 грудня
10:51
Рембрандт, Sotheby’s
Картину Рембрандта, раніше оцінену в $15 тис., продали на аукціоні за $13,8 млн
10:50
Оновлено
У школі російського Брянська восьмикласниця вчинила стрілянину та суїцид: двоє загиблих, четверо постраждалих
10:23
OPINION
Віталій Портников
Кива відправився до Кобзона. Колонка Віталія Портникова
10:20
Допомагав окупантам втекти з Херсона: СБУ оголосила підозру місцевому жителю
10:06
OPINION
Сергій Громенко
Довга війна угробить Росію
10:05
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 7 грудня: скільки коштують євро та долар в обмінниках
09:54
На Харківщині сталася смертельна ДТП: загинуло 6 людей, ще 5 постраждали
09:43
Ексклюзив
Вступні екзамени
Правозахисниця Денисова пояснила, які пільги мають діти захисників та захисниць на вступ до державних закладів освіти
09:41
вибори до Держдуми
У РФ визначили дату виборів президента
09:18
Сі Цзіньпін
"Повинні бути партнерами": Сі Цзіньпін зустрівся в Пекіні з президентами Євроради та Єврокомісії
08:58
Ексклюзив
Музей Сковороди, Харківщина, обстріл
Національний музей Сковороди зруйнований, але через статус пам'ятки історії з будівлею нічого не можна робити, - заступниця директора
08:55
під час зльоту загорівся вантажний літак
У Росії під час зльоту загорівся вантажний літак
08:45
франківська ТрО
В Україні реконструюють найбільший реабілітаційний центр для військових
08:09
Оновлено
повітряна тривога
Атака Росії у ніч на 7 грудня: на Одещині є влучання, на Хмельниччині працювала ППО
08:04
OPINION
Мирослав Гай
Першочергове для України - вступ до НАТО
08:01
Оновлено
знищений російський танк Т-72
Сили оборони ліквідували 1120 окупантів, 18 танків і 26 бронемашин, - Генштаб
07:56
обстріл, ППО
Українська ППО вночі знищила 15 із 18 "Шахедів"
07:35
Патрульний корабель ЧР РФ "Василь Биков"
У Чорному морі на чергуванні перебуває один російський корабель
07:26
Отруєння
Масове отруєння студентів у Полтаві: хворі у стані середньої тяжкості
07:19
ООН ЛГБТ
У штаб-квартирі ООН показали фільм французького журналіста "Слава героям" про війну в Україні
07:07
санкції проти Росії
Отруєння Кара-Мурзи: Австралія наклала санкції на 10 росіян і три установи ФСБ
06:54
ISW: Сили оборони продовжують зміцнювати угрупування на лівобережжі Херсонщини
06:46
Координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій США Джон Кірбі
"Американська кров": Кірбі назвав ціну відмови від підтримки України
06:36
Зеленський Орбан
Єрмак і Сіярто припустили зустріч Зеленського та Орбана
06:16
окупанти
Кремль намагається мобілізувати мігрантів на війну в Україну, - ISW
05:53
Папа Іван Павло ІІ
У костел Святого Миколая в Києві привезли на зберігання мощі Папи Івана Павла ІІ
05:18
Джозеф Байден
Байден назвав політичним шантажем провал голосування про допомогу Україні
04:50
Прапор США
В Україну приїде радник зі США для боротьби з корупцією та залучення інвестицій
04:21
Бельгія кримінал світ
У Брюсселі сталася стрілянина в елітному районі: є поранені, поліція виключає теракт
03:53
Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда
Японія готова надати $4,5 млрд на допомогу Україні, - прем'єр Кісіда
03:25
Оксана Маркарова
Маркарова прокоментувала провальне голосування пакета допомоги Україні у сенаті США
02:57
Саудівська Аравія попросила США стримано реагувати на атаки хуситів з Ємену, - Reuters
02:06
Пентагон Ллойд Остін Рустем Умєров допомога Україні США
Остін зустрівся з Умєровим у Пентагоні "за закритими дверима"
01:15
Санкції на алмази
Канада заборонила імпорт російських алмазів та виробів з діамантами
00:43
Сенат США
Законопроєкт про допомогу Україні не пройшов процедурного голосування в сенаті США
00:20
Укрзалізниця запустила сервіс спецзамовлення квитків для військових
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV