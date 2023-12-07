У РФ стартував набір в академію генштабу, більшість офіцерів брали участь в операціях у Сирії, - британська розвідка
З 1 грудня в академії генерального штабу РФ розпочався новий набір офіцерів. Понад 60% солдатів мають досвід, зокрема деякі брали участь в операціях у Сирії
Про це пише міністерство оборони Великої Британії.
Зазначається, що більшість офіцерів мають бойовий досвід. Ймовірно, більшість з них отримали його на війні в Україні та в операціях у Сирії.
Студенти академії зазвичай мають звання від майора до генерал-майора та визначаються як особи з потенціалом для високих командних посад.
Хоча велика частина деяких спеціалістів, таких як пілоти, брали участь в операціях в Сирії, війна в Україні означає, що досвід бойових дій тепер поширюється серед цього середнього рівня російських офіцерів.
"Протягом наступних років це покоління, ймовірно, матиме значний вплив на майбутній напрямок розвитку російської армії і на те, чи буде вона враховувати уроки, отримані під час війни в Україні", - вважають у розвідці.
- Аналітики Інституту вивчення війни припускають, що російська влада намагається відправити нелегальних мігрантів, які опинилися у РФ закриття російсько-фінського кордону, на війну в Україну.
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