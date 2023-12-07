Кремль намагається мобілізувати мігрантів на війну в Україну, - ISW

Про це пише Інститут вивчення війни.

Зазначається, що Росія намагається мобілізувати мігрантів із Близького Сходу та Африки, яких Кремль масово затримував на російсько-фінському кордоні в середині листопада після закриття пунктів пропуску.

Повідомляється, що російські чиновники пропонують призупинити депортацію цих мігрантів, якщо вони воюватимуть в Україні. РФ оперативно переправила групу мігрантів, які підписали військові контракти, на російсько-український кордон.

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"Росія штучно створила міграційну кризу на фінському кордоні як тактику гібридної війни, спрямовану на дестабілізацію НАТО та ЄС, але відповідь Фінляндії швидко призвела до провалу цих зусиль", - пишуть аналітики.

Ситуація на російсько-фінському кордоні

18 листопада Фінляндія закрила чотири із восьми пунктів перетину кордону з Росією до 18 лютого 2024 року у відповідь на сплеск міграції.

Петтері Орпо звинуватив російську владу у сприянні нелегальним мігрантам потрапити в країну.

22 листопада Фінляндія оголосила, що закриває усі пункти перетину на кордоні з Росією, окрім найпівнічнішого - Райя-Йосепі.

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що керівництво країни не має наміру вести перемовини з Росією щодо ситуації на східному кордоні, доки не закінчиться війна РФ в Україні.

27 листопада прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що якщо потік біженців з Росії буде продовжуватись, то країна вживатиме додаткові заходи для припинення цього процесу.

28 листопада уряд Фінляндії заявив, що протягом наступних двох тижнів закриє весь свій кордон з Росією, щоб зупинити потік шукачів притулку.

Держрада Фінляндії розірвала договір про прикордонну співпрацю з Росією, відреагувавши на аналогічний крок з боку Москви.