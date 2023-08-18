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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією У РФ створюють 6 тис. БпЛА, щоб атакувати українські міста, США погодилися передати ЗСУ F-16. Акценти світових ЗМІ 18 серпня
Огляд

У РФ створюють 6 тис. БпЛА, щоб атакувати українські міста, США погодилися передати ЗСУ F-16. Акценти світових ЗМІ 18 серпня

Юрій Мартинович
18 серпня, 2023 п'ятниця
09:48
Війна з Росією міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань була новина про те, що США таки офіційно дозволили Україні отримати довгоочікувані F-16, а також, як в глибинці Росії працюють над тим, щоб створювати нові дрони

На таких темах акцентують міжнародні видання станом на ранок 18 серпня.

У США офіційно погодилися на передачу Україні літаків

винищувач F-16

Фото: gettyimages

 

Головною темою, на яку звернули увагу чи не всі відомі міжнародні ЗМІ, була інформація про те, що США офіційно погодилися на передачу Україні довгоочікуваних винищувачів F-16. Першими про це написали у виданні Reuter. Сполучені Штати схвалили відправку винищувачів F-16 в Україну з Данії та Нідерландів для захисту від російських загарбників, щойно завершиться навчання пілотів, повідомив американський чиновник у четвер.

Вашингтон надав Данії та Нідерландам офіційні запевнення, що Сполучені Штати прискорять затвердження запитів на передачу F-16 для відправлення в Україну, коли пілоти пройдуть підготовку, сказав чиновник.

Як пише CNN, Данія та Нідерланди взяли на себе ініціативу в підготовці програми навчання українських пілотів на американському літаку, але США все ще працюють з іншими країнами, щоб визначити, хто може надати F-16 українським ВПС.

Держсекретар Ентоні Блінкен надіслав листи своїм колегам у Данії та Нідерландах, запевнивши їх, що передача літаків матиме "повну підтримку" адміністрації Байдена та розпочнеться швидко, коли навчання завершаться.

"У вас є мої запевнення, що ми прискоримо затвердження необхідних запитів на передачу третій стороні вчасно, щоб забезпечити доставку після завершення навчання, включаючи необхідне повідомлення нашому Конгресу", — написав Блінкен у листі.

Незважаючи на це, Україна заявила в середу, що не очікує отримання F-16 до наступного року. Адже навчання пілотів триває близько півроку. 

Як відзначає The New York Times, рішення США очікувалося з травня, коли президент Джо Байден послабив свій опір зусиллям союзників по НАТО навчати українських пілотів на F-16 і надавати літаки Україні. "США готові підтримати навчальні зусилля в координації з коаліцією та готові провести навчання українських пілотів у США, якщо потенціал буде досягнуто в Європі", — заявив прессекретар Пентагону генерал Патрік С. Райдер.

Контрнаступ України, який почався два місяці тому, має шанси на перемогу без винищувачів, кажуть експерти, але, ймовірно, це буде набагато складніше.

Україна має винищувачі радянської епохи, але вже давно стверджує, що F-16 можуть дозволити їй досягти переваги в повітрі, чого жодна зі сторін рішуче не досягла після того, як Росія розпочала своє повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року.

Березнева оцінка ВПС США показала, що найшвидший термін для повного навчання буде від чотирьох до шести місяців; інші оцінки довші.

Американські офіційні особи заявили, що Україна визначила лише вісім бойових пілотів, які достатньо добре володіють англійською мовою, щоб почати навчання. Це менше, ніж необхідно для однієї ескадрильї. Близько 20 інших відправляються до Британії цього місяця вивчати англійську мову.

У Росії хочуть виготовити тисячі ударних БпЛА

Shahed 136

Фото: wikipedia.org

 

The Washington Post написали ексклюзивний матеріал про те, як в глибинці Росії режим Путіна хоче налагодити виробництво ударних безпілотників. Їхня ціль – це 6 тис. БпЛА, щоб атакувати українські міста.  

Витік документів показує, що Москва просувається до своєї мети масового виробництва БПЛА, які вона могла б використовувати для нанесення ударів по українських містах. Інженери колись жвавого промислового центру в глибині Росії зайняті плануванням. Команді було таємно доручено побудувати виробничу лінію, яка працюватиме цілодобово, виробляючи безпілотники, зброю, яку сили президента Володимира Путіна могли б використовувати для бомбардування українських міст.

Хоча західні офіційні особи розкрили існування об’єкта та партнерство Москви з Тегераном, документи, які просочилися з програми та отримані The Washington Post, надають нову інформацію. Загалом документи свідчать про те, що, незважаючи на затримки та виробничий процес, який сильно залежить від електронних компонентів іноземного виробництва, Москва досягла стабільного прогресу на шляху до своєї мети виробництва варіанту іранського Шахед-136, ударного безпілотника, здатного літати більше. ніж 1000 миль.

Документи показують, що інженери підприємства намагаються вдосконалити застарілі технології виробництва Ірану, використовуючи російський промисловий досвід для виробництва безпілотників у більшому масштабі, ніж досяг Тегеран, і з більшим контролем якості. Інженери також вивчають удосконалення самого дрона, включно з тим, щоб зробити його здатним до групових атак, у яких БПЛА автономно координують удар по цілі. Метою є створити 6 тис. таких дронів. Однак експерти відзначають, що росіянам навряд чи вийде вийти на такі масштаби.

Чергова атака дронів на Москву

Москва атака безпілотників

Фото: телеграм ВЧК ОГПУ

 

Також чимало ЗМІ писали про чергову атака безпілотників на Москву. Цієї ночі дрон вразив будівлю в центрі столиці Росії. Як пише BBC, російські чиновники звинуватили Україну в атаці безпілотника на будівлю в Москві, що спричинило вибух, який пролунав у діловому районі міста. Повідомляється, що одна із зовнішніх стін центру частково обвалилася, посилаючись на екстрені служби.

Міський голова Сергій Собянін повідомив, що безпілотник збитий силами ППО, уламки якого впали на експоцентр міста. Наразі інформації про потерпілих немає.

Московський аеропорт Внуково також закрився після інциденту.

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