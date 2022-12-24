У РФ викрадення автівок зростає щомісяця на 25%, - ЗМІ
Після того, як з російського ринку пішли всесвітньо відомі виробники автомобілів, у Росії зросла кількість викрадення автівок
Про це із посиланням на показники "АльфаСтрахування" пише російське видання "Ведомости".
Зазначають, що з жовтня кількість викрадення автомобілів виростає на 25% щомісячно.
Так найбільше викрадають машини марки Hyundai. Мовиться про моделі Santa Fe (14%), Creta (5%), Palisade (5%), Sonata (4%), Tucson (4%) та Solaris (3%). Також у першій десятці присутні Kia Sorento (5%) і Kia Sportage (4%).
Крім того, у списку автівок, які найчастіше викрадають, опинилися Mitsubishi Outlander (6%), Lexus RX (4%) та Toyota Camry (4%).
- 9 грудня стало відомо, що автомобілі китайського виробництва склали майже третину ринку РФ після того, як міжнародні бренди вийшли з нього.
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