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У РФ викрадення автівок зростає щомісяця на 25%, - ЗМІ

24 грудня, 2022 субота
17:17
Світ викрадення автівок, злодій

Після того, як з російського ринку пішли всесвітньо відомі виробники автомобілів, у Росії зросла кількість викрадення автівок

Про це із посиланням на показники "АльфаСтрахування" пише російське видання "Ведомости".

Зазначають, що з жовтня кількість викрадення автомобілів виростає на 25% щомісячно.

Так найбільше викрадають машини марки Hyundai. Мовиться про моделі Santa Fe (14%), Creta (5%), Palisade (5%), Sonata (4%), Tucson (4%) та Solaris (3%). Також у першій десятці присутні Kia Sorento (5%) і Kia Sportage (4%).

Крім того, у списку автівок, які найчастіше викрадають, опинилися Mitsubishi Outlander (6%), Lexus RX (4%) та Toyota Camry (4%).

  • 9 грудня стало відомо, що автомобілі китайського виробництва склали майже третину ринку РФ після того, як міжнародні бренди вийшли з нього.

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