У РФ викрадення автівок зростає щомісяця на 25%, - ЗМІ

Про це із посиланням на показники "АльфаСтрахування" пише російське видання "Ведомости".

Зазначають, що з жовтня кількість викрадення автомобілів виростає на 25% щомісячно.

Так найбільше викрадають машини марки Hyundai. Мовиться про моделі Santa Fe (14%), Creta (5%), Palisade (5%), Sonata (4%), Tucson (4%) та Solaris (3%). Також у першій десятці присутні Kia Sorento (5%) і Kia Sportage (4%).

Крім того, у списку автівок, які найчастіше викрадають, опинилися Mitsubishi Outlander (6%), Lexus RX (4%) та Toyota Camry (4%).

9 грудня стало відомо, що автомобілі китайського виробництва склали майже третину ринку РФ після того, як міжнародні бренди вийшли з нього.