Про це повідомляє Reuters.

В агентстві зазначили, що ринок машин найбільше демонструє збільшення значення Китаю для економіки Росії: на китайські бренди припала майже третина автомобільного сектора РФ.

Продажі пасажирських та легких комерційних авто впали в Росії на 61%, порівнюючи з минулим роком. Це пояснюється обмеженням доступу РФ до певних матеріалів та падінням попиту.

"Тут мало виробництва західних автомобільних брендів і мало імпорту, тому ринок розділений між російським і китайським автопромом", - сказав російський автомобільний аналітик Володимир Беспалов в інтерв'ю Reuters.

Російський Автостат свідчить, що продажі китайських автомобілів Haval, Chery і Geely зросли до 16 138 одиниць у листопаді, що вдвічі більше від статистики за січень 2022 року.А загальна частка автопрому Китаю в Росії досягла 31,3% з 9,6%.

Автомобілі російського виробництва продають за нижчими цінами - приблизно до 1,5 млн рублів ($23 961), китайські займають західну нішу цін вище 2,5 млн рублів.

Відомо про випадок, коли китайський автомобіль маскували під російський: "Частини двигуна від китайської компанії JAC, чий дизайн, інженерія і платформа використовуються для відродження "Москвича" радянських часів, були чітко помітні під час перезапуску бренду минулого місяця", - нагадали в Reuters.

"Москвич" заявив, що працює з іноземним партнером, але назвав його. JAC не відповів на запит про коментарі.

Нагадаємо, Експосол США в Україні, віцепрезидент Інституту миру Сполучених Штатів Вільям Тейлор наголосив, що санкції Штатів, запроваджені проти Росії, мають реальний вплив на її можливості ведення війни, однак у відповідь на ракетний терор Кремля проти мирних українців цей тиск повинен збільшитися – Росію мають визнати країною-спонсором тероризму.

Голови парламентів України, Литви та Сенату Польщі підписали Резолюцію, про підтримку України, а спікери держав закликали світ зберегти й посилити санкції проти РФ.

Reuters також інформував 9 грудня, що США планують ввести санкції проти Росії та Китаю через іранські дрони у війні в Україні та за незаконне рибальство Пекіну в Тихому океані.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb