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Китайські автомобілі заповнюють російській ринок після виходу з нього західних конкурентів, - Reuters

9 грудня, 2022 п'ятниця
12:33
Світ Geely

Автомобілі китайського виробництва склали майже третину ринку РФ після того, як міжнародні бренди вийшли з нього

Про це повідомляє Reuters.

В агентстві зазначили, що ринок машин найбільше демонструє збільшення значення Китаю для економіки Росії: на китайські бренди припала майже третина автомобільного сектора РФ.

Продажі пасажирських та легких комерційних авто впали в Росії на 61%, порівнюючи з минулим роком. Це пояснюється обмеженням доступу РФ до певних матеріалів та падінням попиту. 

"Тут мало виробництва західних автомобільних брендів і мало імпорту, тому ринок розділений між російським і китайським автопромом", - сказав російський автомобільний аналітик Володимир Беспалов в інтерв'ю Reuters.

Російський Автостат свідчить, що продажі китайських автомобілів Haval, Chery і Geely зросли до 16 138 одиниць у листопаді, що вдвічі більше від статистики за січень 2022 року.А загальна частка автопрому Китаю в Росії досягла 31,3% з 9,6%.

Автомобілі російського виробництва продають за нижчими цінами - приблизно до 1,5 млн рублів ($23 961), китайські займають західну нішу цін вище 2,5 млн рублів.

Відомо про випадок, коли китайський автомобіль маскували під російський: "Частини двигуна від китайської компанії JAC, чий дизайн, інженерія і платформа використовуються для відродження "Москвича" радянських часів, були чітко помітні під час перезапуску бренду минулого місяця", - нагадали в Reuters.

"Москвич" заявив, що працює з іноземним партнером, але назвав його. JAC не відповів на запит про коментарі.

  • Нагадаємо, Експосол США в Україні, віцепрезидент Інституту миру Сполучених Штатів Вільям Тейлор наголосив, що санкції Штатів, запроваджені проти Росії, мають реальний вплив на її можливості ведення війни, однак у відповідь на ракетний терор Кремля проти мирних українців цей тиск повинен збільшитися – Росію мають визнати країною-спонсором тероризму.
  • Голови парламентів України, Литви та Сенату Польщі підписали Резолюцію, про підтримку України, а спікери держав закликали світ зберегти й посилити санкції проти РФ. 
  • Reuters також інформував 9 грудня,  що США планують ввести санкції проти Росії та Китаю через іранські дрони у війні в Україні та за незаконне рибальство Пекіну в Тихому океані.

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Економіка
Росія
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авто
санкції проти Росії
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