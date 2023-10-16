У РФ визнали, що майже всі їхні імпортні безпілотники були поставлені з Китаю

Про це він сказав 16 жовтня на засіданні комітету держдуми з бюджету і податків.

"Ми направляємо додаткові гроші на безпілотники. 60 з гаком мільярдів рублів враховані, гроші на новий нацпроєкт з розвитку власної безпілотної бази. Завдання таке, щоб 41% усіх безпілотників до 2025 року були з маркою "Зроблено в Росії", - сказав Силуанов.

"Сьогодні безпілотники в основному всі з Китайської Народної Республіки. Вдячні нашим партнерам. Але треба розвивати власну ресурсну базу, і гроші необхідні виділені", - додав міністр.

Це вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ відкрито визнала, що імпортує безпілотники з Китаю. Раніше було відомо, що відповідні домовленості у РФ є з Іраном.

5 червня у ЗМІ потрапив контракт про закупівлю Росією в Ірану артилерійських і танкових снарядів, а також ракет різного розміру. А WSJ писало, що західні експерти, які вивчали іранський дрон-камікадзе, збитий в Україні, заявили про деталь, виготовлену в Китаї на початку 2023 року. Це може означати, що Пекін є постачальником безпілотників.

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