У РФ визнали, що майже всі їхні імпортні безпілотники були поставлені з Китаю
Очільник мінфіну РФ Антон Силуанов заявив, що практично всі імпортні безпілотники, які нині має у своєму розпорядженні Росія, були поставлені з Китаю
Про це він сказав 16 жовтня на засіданні комітету держдуми з бюджету і податків.
"Ми направляємо додаткові гроші на безпілотники. 60 з гаком мільярдів рублів враховані, гроші на новий нацпроєкт з розвитку власної безпілотної бази. Завдання таке, щоб 41% усіх безпілотників до 2025 року були з маркою "Зроблено в Росії", - сказав Силуанов.
"Сьогодні безпілотники в основному всі з Китайської Народної Республіки. Вдячні нашим партнерам. Але треба розвивати власну ресурсну базу, і гроші необхідні виділені", - додав міністр.
Це вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ відкрито визнала, що імпортує безпілотники з Китаю. Раніше було відомо, що відповідні домовленості у РФ є з Іраном.
5 червня у ЗМІ потрапив контракт про закупівлю Росією в Ірану артилерійських і танкових снарядів, а також ракет різного розміру. А WSJ писало, що західні експерти, які вивчали іранський дрон-камікадзе, збитий в Україні, заявили про деталь, виготовлену в Китаї на початку 2023 року. Це може означати, що Пекін є постачальником безпілотників.
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