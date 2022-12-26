У РФ захотіли відновити постачання газу до ЄС газопроводом "Ямал-Європа"

Про це заявив віцепрем’єр-міністр Російської Федерації Олександр Новак, передає російське видання ТАСС.

За словами Новака, європейський ринок "залишається актуальним, оскільки зберігається дефіцит газу", а у Росії "є всі можливості для відновлення постачання".

"Наприклад, незадіяним залишається трубопровід "Ямал-Європа", зупинений з політичних мотивів", - заявив Новак.

Віцепрем'єр РФ також побачив зростання попиту на російський газ із Європи.

"Сьогодні ми можемо з упевненістю сказати, що попит на наш газ є. Тому ми продовжуємо розглядати Європу як потенційний ринок збуту нашої продукції. Зрозуміло, що проти нас розгорнуто масштабну кампанію, яка закінчилася диверсіями проти "Північного потоку"", - розповів він.

Нагадаємо, 26 вересня в трубопроводі "Північний потік - 2" сталося раптове падіння тиску. Згодом стало відомо, що на маршрутах газопроводів "Північний потік" і "Північний потік - 2" у Балтійському морі сталися вибухи.

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