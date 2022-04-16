У РФ заявили, що Чехія не може передавати радянську зброю Україні без її згоди. Чеське МЗС проігнорувало слова Москви

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, повідомляють "Чеські новини".

"МЗС не відповів і не відповідатиме на цю ноту, враховуючи, що вона є фактичною нісенітницею і що не існує застережень про реекспорт військової техніки. Це ще один спосіб Росії використовувати брехню, щоб вимагати від нас припинити підтримку України", - сказав міністр.



Він додав, що Росія з початку агресії намагається відмовляти країни ЄС та НАТО від допомоги Україні.



"На початку березня посол Росії поінформував заступника міністра, що Росія очікує терористичних атак на західні конвої зі зброєю для України. Ми чітко трактуємо це як загрозу, яку готує сама РФ. Росіяни передали подібні повідомлення іншим нашим союзникам з ЄС і НАТО", - сказав Ліпавський.