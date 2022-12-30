У РФ заявили, що в Донецьку ліквідований чиновник слідкому Євген Рибаков

Про це повідомив слідчий комітет РФ.

Зазначають, що Рибакова ліквідували 30 грудня під час артилерійського обстрілу. Інші обставини його смерті не вказали.

У слідчому комітеті РФ пишуть, що Рибаков розслідував воєнні злочини, скоєні нібито Збройними Силами України стосовно мирних мешканців і російських військових. Також зазначають, що його неодноразово нагороджували медалями за службу. Зокрема, чоловік брав участь у російсько-чеченській війні.

Слідчий комітет висловив співчуття сім'ї Рибакова та відкрив кримінальне провадження щодо його смерті.

30 грудня українські захисники ліквідували ще трьох російських лейтенантів, які воювали проти України.