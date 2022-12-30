У РФ заявили, що в Донецьку ліквідований чиновник слідкому Євген Рибаков
У Росії заявили, що в Донецьку ліквідували заступника очільника відділу військового Слідчого комітету Російської Федерації з Об'єднаного угруповання військ Євгенія Рибакова
Про це повідомив слідчий комітет РФ.
Зазначають, що Рибакова ліквідували 30 грудня під час артилерійського обстрілу. Інші обставини його смерті не вказали.
У слідчому комітеті РФ пишуть, що Рибаков розслідував воєнні злочини, скоєні нібито Збройними Силами України стосовно мирних мешканців і російських військових. Також зазначають, що його неодноразово нагороджували медалями за службу. Зокрема, чоловік брав участь у російсько-чеченській війні.
Слідчий комітет висловив співчуття сім'ї Рибакова та відкрив кримінальне провадження щодо його смерті.
- 30 грудня українські захисники ліквідували ще трьох російських лейтенантів, які воювали проти України.
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