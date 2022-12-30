ЗСУ ліквідували трьох російських лейтенантів, - офіцер Штефан

Про це інформує в телеграмі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

"Лейтенант Григорій Петунін та Іслам Абдурахманов успішно демобілізовані", - пише Штефан.

ЗСУ також ліквідували старшого лейтенанта Нікіту Кошутіна.

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