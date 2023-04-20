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У РФ зі шкільних підручників з історії видаляють згадки про Київ у текстах про Київську Русь

20 квітня, 2023 четвер
01:29
Світ

У новій редакції підручника "Навколишній світ" для четвертого класу видавництва "Просвіта" видалили кілька згадок про Київ у параграфах, які стосуються історії Київської Русі

Про це повідомило видання "Медіазона", яке ознайомилася з кількома сторінками відредагованого підручника й порівняло їх із версією 2021 року. 

Видання звертає увагу на кілька таких моментів. Наприклад, у попередньому виданні підручника йшлося про те, що літопис "Повість минулих літ" написав чернець Києво-Печерського монастиря Нестор. А вже в новій версії Нестора називають просто ченцем, без уточнення місця, де він жив і працював.

Ще одна зміна стосується хрещення Київської Русі. У старій версії підручника йшлося про те, що князь Володимир хрестив увесь народ у Києві, а в новій написано просто "у столиці". 

Також було "Після смерті Олега у Києві став правити князь Ігор", а стало "Після смерті Олега Руссю став правити князь Ігор".

Окрім того, в підручнику за шостий клас змінилася дата, яку вважають моментом заснування Русі як держави. У редакції 2016 року йдеться про те, що 882 рік, коли Олег об'єднав Новгород та Київ, багато істориків називають умовною датою утворення Давньоруської держави. Натомість у редакції 2023 року такою умовною датою називають 862 рік – коли його Олег був призваний у Новгород.

Нова редакція підручника "Навколишній світ" ще не надійшла у продаж, її лише відправили в друк. Окрім нової редакції підручника, також до друку готують методичні матеріали, в яких "уточнюють роль Києва в історії Росії".

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