Про це повідомила українська розвідка в телеграмі.

"У Нижньогородській області РФ фактично зірвано формування танкового батальйону (триває з початку липня). З необхідних 160 осіб контракт на проходження служби підписали лише близько 30. Для більшої вмотивованості керівництво області обіцяє виплачувати з 1 вересня щомісячну фінансову допомогу у розмірі 10 тис. російських рублів сім’ям "добровольців-контрактників", у яких діти навчаються у 10-11 класах середніх загальноосвітніх шкіл. Втім, це не спричинило значного притоку бажаючих відправитись на війну", - наголосили у відомстві.

Також у Росії створили нову систему, згідно з якою мобілізацію проводитимуть за територіальною ознакою. У кожній регіональній одиниці формуватимуть підрозділи, які фінансуватимуть із місцевого бюджету.

Передусім "рекрутери" звертатимуть увагу на найбідніше населення та представників "малих народів". Згідно із соціальними дослідженнями, вони мають найбільший "протестний потенціал" через погіршення соціально-економічної ситуації.

13 серпня розвідка повідомила, що РФ почала приховану "промислову мобілізацію" компаній і підприємств оборонного сектору.

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