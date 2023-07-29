У РФ звинуватили ЗСУ в обстрілі села у Брянській області: пишуть про щонайменше 15 "прильотів"
У Росії заявили про мінометні обстріли села Ломаківка Брянської області з боку Збройних Сил України. Пишуть, нібито було щонайменше 15 "прильотів"
Про це повідомив tetelgram-канал Mash.
Зокрема там заявили, що в селі нібито загорілися два будинки, а люди ховаються у підвалах. Про постраждалих не повідомляється.
"За нашою інформацією, було не менше ніж 15 прильотів. Горять щонайменше два будинки, люди змушені ховатися у підвалах. Попередньо, без постраждалих", – йдеться у дописі.
Наразі коментарі від військового керівництва України відсутні.
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