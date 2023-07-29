Про це повідомив tetelgram-канал Mash.

Зокрема там заявили, що в селі нібито загорілися два будинки, а люди ховаються у підвалах. Про постраждалих не повідомляється.

"За нашою інформацією, було не менше ніж 15 прильотів. Горять щонайменше два будинки, люди змушені ховатися у підвалах. Попередньо, без постраждалих", – йдеться у дописі.

Наразі коментарі від військового керівництва України відсутні.