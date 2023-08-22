У річницю підписання пакту Молотова - Ріббентропа в ЄС нагадали Путіну про історію та обіцяли підтримку України

Про це повідомляє ntv.

Віцепрезидентка Єврокомісії Вера Юрова та комісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс заявили, що Путін повернув на континент війну, переслідування та незаконну окупацію.

Російський державний апарат також фальсифікує історію та поширює теорії змови, щоб отруїти демократії ЄС зловмисною дезінформацією.

"Ми не припинимо наших зусиль з просування історичної обізнаності та розвінчання цього спотворення історичних фактів, де б ми з ним не зіткнулися", – заявили провідні посадовці Єврокомісії

Україну, яка зазнала нападу з боку Росії, будуть підтримувати стільки, скільки буде необхідно, наголосили вони.

Юрова та Рейндерс вважають, що історія дає певну надію. "Після Другої світової війни ми побудували мирну Європу, союз демократій. Ми створили стабільні демократичні інститути в країнах, які не так давно перебували під нищівним гнітом авторитаризму", – пишуть вони.

Загальноєвропейський день пам'яті жертв тоталітарних і авторитарних режимів відзначається 23 серпня з 2009 року. Він також нагадує про так званий пакт Молотова - Ріббентропа. Німецько-радянський договір про ненапад, підписаний 23 серпня 1939 року, вважається документом, який відкрив шлях для німецького вторгнення до Польщі 1 вересня 1939 року.