В інтерв'ю газеті El Pais Верховний представник Європейського союзу з міжнародної політики та питань безпеки наголосив, що Китай є справді серйозним гравцем, враховуючи економічний потенціал цієї країни. І таку країну не можна ізолювати. А от Росія, — наголосив Жозеп Боррель, — це "справжній карлик", це бензоколонка, власник якої має ядерну бомбу. І при цьому Китай з його економічним потенціалом не створює для Європейського союзу, для цивілізованого світу таких проблем, які створює Росія Володимира Путіна з її численними злочинами в Україні.

Коли Жозеп Боррель описував ці злочини, з'явилося повідомлення про новий російський злочин, цього разу у Чернігові.

Далі – у відеоблозі Віталія Портникова.

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Про автора. Віталій Портников, журналіст, лауреат Шевченківської премії

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