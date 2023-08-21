Бензоколонка з бомбою. Як Боррель принизив Путіна
Очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель назвав Росію бензоколонкою, у власника якої є ядерна бомба
В інтерв'ю газеті El Pais Верховний представник Європейського союзу з міжнародної політики та питань безпеки наголосив, що Китай є справді серйозним гравцем, враховуючи економічний потенціал цієї країни. І таку країну не можна ізолювати. А от Росія, — наголосив Жозеп Боррель, — це "справжній карлик", це бензоколонка, власник якої має ядерну бомбу. І при цьому Китай з його економічним потенціалом не створює для Європейського союзу, для цивілізованого світу таких проблем, які створює Росія Володимира Путіна з її численними злочинами в Україні.
Коли Жозеп Боррель описував ці злочини, з'явилося повідомлення про новий російський злочин, цього разу у Чернігові.
Далі – у відеоблозі Віталія Портникова.
Про автора. Віталій Портников, журналіст, лауреат Шевченківської премії
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