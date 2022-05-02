У РНБО назвали головну причину браку пального в Україні

Про це він розповів в етері телемарафону.



"Компанії, на жаль, не розрахували на такий патріотизм нашого населення, яке почало швидко повертатися в свої будинки. Люди приїхали додому, тому був попит на пальне, тому сталася така нестандартна ситуація. Думаю, що найближчим часом ситуація владнається", - зазначив він.

Минулого тижня в Україні виник гострий дефіцит палива на АЗС. Аби розв'язати проблему уряд підвищив граничні ціни на бензин і дизпаливо на 40-43%.

