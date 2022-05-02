У РНБО назвали головну причину браку пального в Україні
Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що постачальники пального не розрахували потенційну кількість клієнтів, що й призвело до браку пального на українських АЗС
Про це він розповів в етері телемарафону.
"Компанії, на жаль, не розрахували на такий патріотизм нашого населення, яке почало швидко повертатися в свої будинки. Люди приїхали додому, тому був попит на пальне, тому сталася така нестандартна ситуація. Думаю, що найближчим часом ситуація владнається", - зазначив він.
Минулого тижня в Україні виник гострий дефіцит палива на АЗС. Аби розв'язати проблему уряд підвищив граничні ціни на бензин і дизпаливо на 40-43%.
- Жителів Києва закликали не пересуватися своїм транспортом без нагальної потреби, аби забезпечити потребу у пальному для Сил оборони.
- В уряді обіцяють, що протягом тижня, максимум двох, буде забезпечена така система постачання пального, яка зможе не допускати дефіциту.
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