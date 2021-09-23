У РНБО заявили про збільшення в рази кіберінцидентів під час навчань ЗСУ

Про це в коментарі Укрінформу повідомив заступник секретаря РНБО Сергій Демедюк.

"Будь-які такі заходи завжди супроводжуються кібершпіонажем і кіберагресією зі сторони наших противників. Зокрема, це РФ і держави, які підтримують її політику. Це відбувається завжди. Рівень виявлених кіберінцидентів в такі періоди зростає в рази", - сказав Демедюк.



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Він додав, що аналогічне зростання фіксується і під час нинішніх навчань.