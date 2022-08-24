У роботі застосунку "єТривога" стався збій
У застосунку "єТривога" повідомили, що у їхній роботі стався збій і зараз вони не можуть передавати інформацію про тривоги та відбої
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"У нас стався технічний збій. Слідкуйте за офіційними джерелами. Тимчасово не зможемо інформувати про тривоги та відбої", - повідомили у застосунку "єТривога" о 3:30.
- На початку доби, 24 серпня, росіяни обстріляли Запоріжжя.
- Від російських обстрілів також постраждав Дніпро.
- У ніч з 23 на 24 серпня російський агресор також вдарив по Новобаварському району Харкова.
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