У роботі застосунку "єТривога" стався збій: попереджали про загрозу артобстрілу Одеси

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Інформація про загрозу артобстрілу з'явилась близько 3:30 і викликала чималий ажіотаж у соцмережах.

Але за пів години одеситів заспокоїли, що стався звичайний збій, а інформація була помилкою.

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