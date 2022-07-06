У роботі застосунку "єТривога" стався збій: попереджали про загрозу артобстрілу Одеси
Під час нічної повітряної тривоги у застосунку "єТривога" одеситів помилково попередили про загрозу артилерійського обстрілу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Інформація про загрозу артобстрілу з'явилась близько 3:30 і викликала чималий ажіотаж у соцмережах.
Але за пів години одеситів заспокоїли, що стався звичайний збій, а інформація була помилкою.
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