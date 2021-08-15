У Росії четвертий день поспіль кажуть про понад 800 померлих від COVID-19. Недержавна оцінка множить цю цифру на 3,5

Цей показник на три смерті менший за рекорд, зафіксований 14 серпня, розповідає Еспресо.TV.

"Рік тому російська влада оголосила про перемогу над пандемією, однак через низький рівень вакцинації та поширення нових штамів захворюваність зросла в чотири рази, а смертність – у шість у порівнянні з попереднім літом", - пояснює ситуації портал КримРеалії.



За добу 14 серпня в Росії зареєстровані 21 624 нові випадки захворювання, 19 550 людей одужали. Офіційна смертність за весь час пандемії сягнула майже 170 тисяч.



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Разом з тим, незалежні демографи і дослідники статистики дають оцінку смертності в 3,5 раза вищу, припускаючи, що вона перевищила показник 600 тисяч людей.



Зокрема, демограф Олексій Ракша вважає, що "зараз кожен день через ковід помирає від 2400 до 3000 людей, і це означає, що два-три тижні тому заражалося 250–300 тисяч щодня, з них приблизно половина або 60% мали звертатися до лікувального закладу, їм повинні були робити тести і виявляти у них вірус. Реальна статистика мала б бути приблизно 150–180 тисяч хворих щодня в липні", - наголосив фахівець в інтерв’ю незалежному від режима Лукашенка білоруському телеканалу Belsat.





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