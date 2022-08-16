У Росії хочуть узаконити "канібалізм" літаків

Про це йдеться у листі російських авіаторів до заступника міністра транспорту Ігоря Чалика, повідомляє телеграм-канал "Авіаторщина".

Такі операції сьогодні обмежують федеральні авіаційні правила. Вони не передбачають можливості зняття справного компонента та подальшого встановлення його на інший літак.

Авіатори також попросила дозволити переставляти комплектуючі між літаками різних авіакомпаній. Мінтранс вже розробляє поправки, вони можуть бути затверджені, як очікується, у березні 2023 року.

Відзначимо, що до початку цієї весни вся російська авіація жила та обслуговувалась за нормами інших юрисдикцій — Бермуд, Ірландії та інших країн, саме вони видавали дозвільні документи на авіатехніку та відповідали за її придатність. А в тих країнах існують роз'яснення та чіткі рекомендації, як знімати, перевіряти, тестувати та переставляти запчастини. У Росії кожна організація з техобслуговування у разі спирається на власні внутрішні документи, які узгоджуються з Росавіацією, але єдиного підходу і норм немає.

Це створює ризики можливих обмежень, або, у гіршому випадку, може призвести до відкликання сертифіката або навіть припинення діяльності самих перевізників.

Нагадаємо, що проти авіагалузі у Росії введено дуже жорсткі санкції: для них закрили небо більшість світових держав, а лізингодавці, в основному з Ірландії та Бермудів, висунули вимогу повернути усі літаки їх власникам. Також ці літаки позбавили сертифікатів льотної безпеки. У Росії намагаються обійти обмеження і фактично починають піратське захоплення бортів. Також поспіхом перереєстровують їх у своєму реєстрі. Проте це не позбавляє впливу санкцій. Отже, на цей момент російські авіакомпанії можуть літати хіба всередині країни та у декілька "дружніх" держав і то до того часу, поки літаки перебувають у придатному технічному стані, оскільки ні ремонту, ні запчастин іноземні компанії їм постачати не будуть. Провідні авіабудівники теж приєднались до санкцій.

Мінтранс РФ мусив визнати, що авіаринок Росії цьогоріч очікує падіння пасажиропотоку ще на 20% від рівня кризового 2021 року, а у порівнянні з "золотим" 2019-м – більше як на 30%.

У Росії суттєві проблеми з безпекою польотів. Вона може опинитись в "списку небезпеки" поруч з Еритреєю та Бутаном. Якщо до 14 вересня авіаційна влада РФ не усуне проблеми, то список буде офіційно оприлюднено, а навпроти Росії встановлять червоний прапорець, що свідчить про небезпеку пасажирських польотів.

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