У Росії ліквідовано профспілку журналістів і працівників ЗМІ

Про це повідомляє Интерфакс.

Представник прокуратури заявила, що під час перевірки було виявлено грубі непереборні порушення, допущені організацією, зокрема, невідповідність структури організації передбаченим законом вимогам. Згідно з відомчою перевіркою, з січня 2019 року члени профспілки не вносили внески, за два роки на рахунок організації надійшов лише один членський внесок.

Крім того, за словами прокурора, члени профспілки неодноразово притягувалися до адміністративної відповідальності за участь у несанкціонованих акціях, таких як підтримка засудженого за держзраду журналіста Івана Сафронова, збирання коштів на підтримку ЗМІ, визнаних у РФ іногентами, систематичне поширення публікацій з неправомірною інформацією.

Адвокат наполягав на незаконності та необґрунтованості позову прокуратури.

Раніше Таганський суд Москви оштрафував профспілку на 500 тисяч рублів за дискредитацію збройних сил РФ – максимальний штраф за частиною 1 статті 20.3.3 КоАП РФ.

Нагадаємо, суд у РФ дозволив розпустити раду мундепів Петербурга, які закликали визнати Путіна держзрадником

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