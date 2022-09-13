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Суд дозволив розпустити раду мундепів Петербурга, які закликали визнати Путіна держзрадником

13 вересня, 2022 вiвторок
20:29
Світ путін путлер

Смольнинський районний суд Петербурга за позовом прокуратури визнав "бездіяльність" з боку депутатів муніциального утворення "Смольнинське", які раніше звернулись у держдуму з пропозицією визнати Путіна держзрадником

Про це повідомляє "Медіазона", з посиланням на твітер депутата Микити Юферєва.

"Муніципальна рада Смольнинське може бути розпущена! Суддя Смольнинського районного суду Бондар А.Г. за позовом прокуратури сьогодні вирішила, що наша рада не діє. Тепер губернатор Санки-Петербурга вирішить, розганяти нам до біса чи ні. Ми оскаржуватимемо це рішення", - йдеться у повідомленні.

У "Смольнинському" кандидати-єдинороси отримали лише чотири з 20 місць, при цьому депутати не змогли обрати голову ради, оскільки у них не набралося щонайменше 14 із 20 голосів і підписати бюджет. Через це попередній глава єдинорос Григорій Ранков, який програв на виборах, залишився в.о. голови і не скликав нових зборів.

Позов про визнання депутатів "бездіяльними" прокуратура Центрального району подала у липні 2021 року. Через чотири місяці розгляд справи припинили, до неї повернулися 7 вересня 2022 року.

Цього дня 10 депутатів "Смольнинського" скерували до держдуми звернення, в якому запропонували усунути президента Володимира Путіна з посади "у зв'язку із державною зрадою". На п'ятьох депутатів поліцейські склали протоколи про "дискредитацію" армії.

Згідно із законодавством про місцеве самоврядування, що набрало чинності, рішення суду про "бездіяльність" ради муніципальних депутатів дозволяє губернатору Олександру Беглову внести в законодавчі збори Петербурга законопроект про розпуск ради.

  • Нагадаємо, депутати муніципального округу у Петербурзі 7 вересня звернулися до Держдуми з пропозицією висунути звинувачення у держзраді проти Путіна – за те, що він розв'язав війну з Україною, а погано зробив у результаті самій Росії.
  • Аналогічне звернення 9 вересня ухвалила рада депутатів Ломоносовського муніципального округу в Москві. Вони звернулася до Володимира Путіна з проханням про складання повноважень президента РФ.
  • Майже усі депутати, які проголосували за звернення до держдуми про держраду Путіна у Петербурзі, отримали виклик у поліцію, де їх звинувачують у "дискредитації" влади.
  • 12 вересня стало відомо, що вже 18 округів Москви й Петербурга публічно закликали Путіна піти у відставку.

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Володимир Путін
Держдума РФ
держзрада
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