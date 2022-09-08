Муніципальні депутати Петербурга ухвалили звернення у держдуму: вимагають звинуватити Путіна у держзраді
Муніципальні депутати з Петербурга вирішили вимагати від Держдуми рішення звинуватити Путіна в держзраді через розв'язання війни
Рада муніципального утворення (МУ) "Смольнінське" у Петербурзі вирішив закликати депутатів Держдуми висунути звинувачення у держзраді проти президента Росії Володимира Путіна, щоб відсторонити його від посади.
Про це у твітер повідомив депутат МУ "Смольнінське" Дмитро Палюга.
"Рішення [скерувати запити депутатам Держдуми] підтримало більшість присутніх депутатів [МУ "Смольнінське"]», — заявив Палюга, не уточнивши, скільки саме депутатів схвалили рішення.
Він також виклав тексти рішення та звернення, яке мають намір скерувати депутатам Держдуми. У ньому йдеться про те, що в ході війни гинуть "молоді працездатні" громадяни Росії, страждає російська економіка, НАТО розширюється на схід, а Україна отримує нове озброєння (хоча Путін називав однією з цілей вторгнення "демілітаризацію" країни).
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