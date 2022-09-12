Мундепи 18 округів Москви й Петербурга публічно закликали Путіна піти у відставку
Сьогодні, 12 вересня, муніципальні депутати 18 округів Москви та Петербурга підписали публічне звернення з вимогою до російського диктатора Володимира Путіна піти у відставку
Про це повідомила мундепка Семенівського округу Петербурга Ксенія Торстрем у твіттері.
"Ми, муніципальні депутати Росії, вважаємо, що дії президента В.В. Путіна завдають шкоди майбутньому Росії та її громадянам. Вимагаємо відставки Володимира Путіна з посади президента РФ", - йдеться у тексті петиції.
Також російська депутатка закликала підписати інших муніципальних депутатів цю петицію.
"Муніципальні депутати з 18 різних округів Москви, Петербурга та Колпіно вимагають відставки Путіна. Текст петиції короткий, нікого не "дискредитує". Якщо ви мундеп і хочете приєднатися – ласкаво просимо", - пише Торстрем.
- Нагадаємо, депутати муніципального округу у Петербурзі 7 вересня звернулися до Держдуми з пропозицією висунути звинувачення у держзраді проти Путіна – за те, що він розв'язав війну з Україною, а погано зробив у результаті самій Росії.
- Аналогічне звернення 9 вересня ухвалила рада депутатів Ломоносовського муніципального округу в Москві. Вони звернулася до Володимира Путіна з проханням про складання повноважень президента РФ.
- Майже усі депутати, які проголосували за звернення до держдуми про держраду Путіна, отримали виклик у поліцію, де їх звинувачують у "дискредитації" влади.
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