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Мундепи 18 округів Москви й Петербурга публічно закликали Путіна піти у відставку

12 вересня, 2022 понедiлок
14:47
Світ путін путлер

Сьогодні, 12 вересня, муніципальні депутати 18 округів Москви та Петербурга підписали публічне звернення з вимогою до російського диктатора Володимира Путіна піти у відставку

Про це повідомила мундепка Семенівського округу Петербурга Ксенія Торстрем у твіттері.

"Ми, муніципальні депутати Росії, вважаємо, що дії президента В.В. Путіна завдають шкоди майбутньому Росії та її громадянам. Вимагаємо відставки Володимира Путіна з посади президента РФ", - йдеться у тексті петиції.

Також російська депутатка закликала підписати інших муніципальних депутатів цю петицію.

"Муніципальні депутати з 18 різних округів Москви, Петербурга та Колпіно вимагають відставки Путіна. Текст петиції короткий, нікого не "дискредитує". Якщо ви мундеп і хочете приєднатися – ласкаво просимо", - пише Торстрем.

  • Нагадаємо, депутати муніципального округу у Петербурзі 7 вересня звернулися до Держдуми з пропозицією висунути звинувачення у держзраді проти Путіна – за те, що він розв'язав війну з Україною, а погано зробив у результаті самій Росії.
  • Аналогічне звернення 9 вересня ухвалила рада депутатів Ломоносовського муніципального округу в Москві. Вони звернулася до Володимира Путіна з проханням про складання повноважень президента РФ.
  • Майже усі депутати, які проголосували за звернення до держдуми про держраду Путіна, отримали виклик у поліцію, де їх звинувачують у "дискредитації" влади.

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Росія
Володимир Путін
війна з Росією
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