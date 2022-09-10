Про це депутати повідомляють у соцмережах.

Микиту Юферова викликали для складання протоколу про "дискредитацію" влади. Небезпечний злочин, за версією МВС, він скоїв 7 вересня близько 19:00. Про це депутат написав у твітер.

Аналогічні листи отримали ще шість депутатів муніципального округу "Смольнінське", повідомив Юферов. Депутати прийшли до відділу поліції, але всередину першим пішов їхній адвокат.

Ініціатор звернення депутат Дмитро Палюга розповів, що рішення про подання документа думським депутатам було ухвалено на черговому засіданні ради, повідомляє видання "Крим. Реалії".

"Усього наша рада складається з 20 депутатів. Половина з них, включаючи главу [єдинороса Григорія Ратнікова] не з'явилися. Проте за законом 10 депутатів достатньо, щоб зібрати кворум і ухвалити рішення, яке буде не просто листом якихось депутатів, а заявою органу влади", – каже Палюга.

За його словами, цей документ мундепи скерували до Ради безпеки РФ та лідерів п'яти основних російських фракцій. Вони мають використовувати свої повноваження та висунути президенту звинувачення у держзраді, впевнені муніципали.

Нагадаємо, депутати муніципального округу у Петербурзі 7 вересня звернулися до Держдуми з пропозицією висунути звинувачення у держзраді проти Путіна — за те, що він розв'язав війну з Україною, а погано зробив у результаті самої Росії.

Аналогічне звернення вчора ухвалила рада депутатів Ломоносовського муніципального округу в Москві. Вони звернулася до Володимира Путіна з проханням про складання повноважень президента РФ.

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