У Росії на Сахаліні спалахнула пожежа на електростанції

Про це повідомляють російські ЗМІ.

У суботу, 30 квітня, пожежа сталася на ГРЕС-2. Вогонь перекинувся з турбінного відділення на покрівлю.

Технологічний процес на електростанції було зупинено, охоплену полум'ям будівлю самостійно залишило 30 співробітників. За попередніми даними, постраждалих немає.

У компанії "Сахаліненерго" заявили, що причиною пожежі стало відключення одного з турбогенераторів.



29 квітня у російському місті Курган стався вибух на виробничому майданчику фармацевтичного заводу "Синтез".

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