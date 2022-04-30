У Росії на Сахаліні спалахнула пожежа на електростанції
На Далекому Сході РФ сталася пожежа на електростанції на Сахаліні
Про це повідомляють російські ЗМІ.
У суботу, 30 квітня, пожежа сталася на ГРЕС-2. Вогонь перекинувся з турбінного відділення на покрівлю.
Технологічний процес на електростанції було зупинено, охоплену полум'ям будівлю самостійно залишило 30 співробітників. За попередніми даними, постраждалих немає.
У компанії "Сахаліненерго" заявили, що причиною пожежі стало відключення одного з турбогенераторів.
- 29 квітня у російському місті Курган стався вибух на виробничому майданчику фармацевтичного заводу "Синтез".
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