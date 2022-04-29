У Росії чергова пожежа на стратегічних об'єктах. Горів один з найбільших фармзаводів

Про це повідомляє видання "Правдаурфо".

За припущеннями співрозмовників видання, вибух стався у цеху, де виробляють субстанцію. Ця частина підприємства належить до категорії вибухонебезпечного виробництва.

"Після вибуху над виробничими будовами з'явилася хмара жовтого диму. Вибух був такої сили, що сусідні підприємства на досить великій відстані ледь не вибили вікна. Не виключено, що після інциденту є жертви", – розповів свідок події.

У ГУ МНС Курганської області від коментарів відмовилися, проте інформацію щодо спрямування пожежних розрахунків у відомстві не спростували.

"Все, що пов'язане із "Синтезом", це прес-служба підприємства, яка дає коментарі щодо ситуації, що у них там сталося. Ми жодної інформації не даємо", – заявили у прес-службі ГУ МНС у Курганській області.

За даними телеграм-каналу Baza, внаслідок потужного вибуху постраждали двоє людей. За словами місцевих жителів, у будинках поряд із підприємством вибуховою хвилею вибило вікна.

Довідково. "Синтез" – одне з найбільших фармацевтичних підприємств РФ, яке посідає перше місце у виробництві антибіотиків у Росії.

Прикметно, що це вже не перша пожежа у стратегічних підприємствах в Росії. Нещодавно спалахнула пожежа в одному з ключових НДІ Міноборони РФ у Твері. Загинули 17 людей.

Також горіли "космічна столиця" РФ у Підмосков'ї та Дмитрівський хімзавод в Кінешмі Іванівської області, який є найбільшим виробником промислових розчинників у РФ.

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