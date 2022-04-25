Про це повідомляє "Медуза" з посиланням на сайт регіонального уряду.

"На жаль, на цей час офіційно підтверджене число загиблих зросло до 17 осіб, упізнано п'ятеро з них", - йдеться у повідомленні.



Пожежа в НДІ військ повітряно-космічної оборони у Твері, фахівці якого, серед іншого, займалися розробкою ракетних систем "Іскандер", трапилася 21 квітня.



Загальна площа загорання сягнула 2,5 тис. кв. метрів.Загасити пожежу вдалося тільки наступного дня. До гасіння залучили понад 240 осіб, 60 одиниць техніки та вертоліт МИ-8. Розбирання згорілих конструкцій триває досі.



Всього з будівлі врятували 54 особи, ще 98 евакуювали. Близько 30 осіб у результаті пожежі потерпіли. Військові слідчі порушили кримінальну справу про нехтування првилами пожежної безпеки, яке мало наслідком смерть двої чи більше осіб, - пише "Медуза".



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