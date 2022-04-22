Третя пожежа на стратегічних об'єктах за два дні. У Підмосков'ї горіла "космічна столиця" РФ
Місцева влада спочатку намагалася відмовчуватися від інциденту, хоча дим було видно на все місто, а згодом вирішили сказати, що через ремонтні роботи загорівся дах однієї з будівель.
Про це пише "Фокус".
У підмосковному місті Корольов, де розташовано багато підприємств космічної та ракетної промисловості, почалася велика пожежа. Офіційні органи довго зберігали мовчання, не кажучи, що саме спалахнуло. У місцевих пабликах у соцмережах про це теж немає інформації, хоч дим від пожежі бачить все місто.
Нарешті, у "Корольовському центрі безпеки та цивільної оборони населення" заявили, що "у промзоні на вулиці Фрунзе спалахнув дах будівлі". На ній проводилися роботи, внаслідок чого й сталося спалах.
Відзначимо, що місто Корольов неофіційно називають "космічною столицею Росії". Його вважають одним із найбільших науково-виробничих центрів Московської області. Багато розташованих тут підприємств та інститутів мають відношення до військово-промислового комплексу та ракетно-космічної галузі.
Примітно, що 21 квітня в Росії сталося дві великі пожежі на об'єктах, важливих для військово-промислового комплексу держави-агресора.
У Твері спалахнув науково-дослідний інститут Військово-космічної оборони. Причиною пожежі назвали "аварійний режим роботи електромережі", будівля та проводка були дуже старими.
Цей інститут брав участь у розробці ракетного комплексу "Іскандер", а також створював системи невидимості літаків Су-27 та Ту-160. Загалом за участю інституту було прийнято на озброєння 8 типів зенітних ракетних систем, 10 типів винищувачів-перехоплювачів, 32 комплекси засобів автоматизації управління. Наразі випробувальний полігон центру використовується для розробки систем невидимості для фронтової авіації.
Також 21 квітня в Кінешмі Іванівської області спалахнуло на Дмитрівському хімзаводі, який є найбільшим виробником промислових розчинників у РФ. За офіційною версією пожежа виникла через електричний розряд при розливі ацетону.
- Нагадаємо, в Іспанії знайдено мертвими екс-топ-менеджера компанії "Новатек" Сергія Протосеня разом із сім'єю. З початку року це вже четвертий випадок смерті топ-менеджерів, пов'язаних з найбільшими газовими компаніями Росії - "Газпромом" і "Новатеком".
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