У Росії не настільки відчайдушне становище, щоб переходити на ядерну зброю, - ізраїльський військовий експерт Гендельман
Ізраїльський військовий експерт Давид Гендельман вважає, що в Росії не настільки відчайдушне становище, щоб використовувати у війні ядерну зброю
Про це він заявив у етері телеканалу "Еспресо".
"В принципі насправді зараз триває російсько-українська війна, не факт, що в Росії настільки відчайдушне становище, щоб переходити на ядерну зброю. Тому що, зрозуміло, різко підвищити планку ескалації проти Заходу, з одного боку можна сказати, що Захід злякається і піде на переговори, а якщо він не злякається?", - зазначив він.
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Експерт зазначив, що взагалі, ядерна зброя - це така річ, якою краще не розкидатися.
"Тому здебільшого поки що ці тільки теоретичні розмови, тому що, діє не видно, щоб війна для Росії була чимось настільки крайнім і жахливим, щоб потрібно було б вдаватися до ядерної зброї", - додав він.
- У п'ятницю, 1 вересня, російський стратегічний ракетний комплекс "Сармат" нібито поставили на бойове чергування. Комплекс стріляє міжконтинентальною ракетою, що може нести ядерний заряд.
- 7 вересня експосол США при НАТО Курт Волкер заявив, що якщо Росія використає ядерну зброю в Україні, відповідь Заходу не обов'язково буде ядерною.
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