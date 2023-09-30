У Росії не настільки відчайдушне становище, щоб переходити на ядерну зброю, - ізраїльський військовий експерт Гендельман

Про це він заявив у етері телеканалу "Еспресо".

"В принципі насправді зараз триває російсько-українська війна, не факт, що в Росії настільки відчайдушне становище, щоб переходити на ядерну зброю. Тому що, зрозуміло, різко підвищити планку ескалації проти Заходу, з одного боку можна сказати, що Захід злякається і піде на переговори, а якщо він не злякається?", - зазначив він.

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Експерт зазначив, що взагалі, ядерна зброя - це така річ, якою краще не розкидатися.

"Тому здебільшого поки що ці тільки теоретичні розмови, тому що, діє не видно, щоб війна для Росії була чимось настільки крайнім і жахливим, щоб потрібно було б вдаватися до ядерної зброї", - додав він.