Ці комплекси мають стати основною стратегічних ядерних сил периметра. Замінити собою системи радянських часів, розроблених значною мірою в Україні.

Схоже, без України "нє растьоть".

За даними ГУР МО, ракета "Ярс" збилася з курсу, як і під час попередніх командно-штабних навчань стратегічних ядерних сил держави-агресора 25 жовтня 2023 року. Того ж дня завершився фіаско і випробувальний запуск із підводного ракетного крейсера "Борей" балістичної ракети РСМ-56 "Булава", що вкотре підтвердило її ненадійність.

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Проблеми у РФ і з шахтною ракетою "Сармат".

Помахати булавою не вийшло.

Такі новини — не привід для шапкозакидальництва. Бо орків і заліза для них у Росії не бракує.

Але нездатність довести до ума нове покоління стратегічних озброєнь — чергове свідчення, що "гра в СРСР" у Кремля не виходить. Це бачать і союзники, що дає аргументи нашим прихильникам.

Треба ефективно використовувати наші ресурси — і тим переконувати союзників допомагати нам далі, аж поки ворог сконає.

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Про автора. Ростислав Павленко, український політик, політолог, політтехнолог, викладач. Народний депутат України IX скликання

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