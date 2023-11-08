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OPINION

У Росії "нє растьот" з ракетними програмами

Ростислав Павленко
8 листопада, 2023 середа
08:06
Погляд Ростислав Павленко

Як повідомило ГУР МО України, випробування ядерних ракет "Ярс" і "Булава" знов пройшли невдало

Ці комплекси мають стати основною стратегічних ядерних сил периметра. Замінити собою системи радянських часів, розроблених значною мірою в Україні.

Схоже, без України "нє растьоть".

За даними ГУР МО, ракета "Ярс" збилася з курсу, як і під час попередніх командно-штабних навчань стратегічних ядерних сил держави-агресора 25 жовтня 2023 року. Того ж дня завершився фіаско і випробувальний запуск із підводного ракетного крейсера "Борей" балістичної ракети РСМ-56 "Булава", що вкотре підтвердило її ненадійність.

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Проблеми у РФ і з шахтною ракетою "Сармат".

Помахати булавою не вийшло.

Такі новини — не привід для шапкозакидальництва. Бо орків і заліза для них у Росії не бракує.

Але нездатність довести до ума нове покоління стратегічних озброєнь — чергове свідчення, що "гра в СРСР" у Кремля не виходить. Це бачать і союзники, що дає аргументи нашим прихильникам.

Треба ефективно використовувати наші ресурси — і тим переконувати союзників допомагати нам далі, аж поки ворог сконає.

Джерело

Про автора. Ростислав Павленко, український політик, політолог, політтехнолог, викладач. Народний депутат України IX скликання

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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