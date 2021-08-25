У Росії олімпійських чемпіонів перед зустріччю з Путіним посадять на тижневий карантин
Олімпійських чемпіонів з Росії перед зустріччю із президентом РФ Володимиром Путіним примусять тиждень перебувати на карантині
Про це із посиланням на Р-Спорт повідомляє Eurosport.
За словами олімпійської чемпіонки зі спортивної гімнастики у командній першості Ангеліни Мельникової, атлетів перед зустріччю з Володимиром Путіним примушують пройти тижневий карантин, через який вони не зможуть тренуватися.
"Я не знаю, чи встигну підготуватися до чемпіонату світу. Нам же ще перед зустріччю з президентом у вересні потрібно пройти семиденний карантин в одній кімнаті без тренувань. У мене потім залишиться місяць до турніру, а це дуже мало", - сказала Мельникова.
Російські спортсмени виступали на Іграх у Токіо під прапором Олімпійського комітету РФ, через систематичне порушення антидопінгових правил та здобули 20 золотих, 28 срібних і 23 бронзові нагороди.
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