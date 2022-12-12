У Росії оштрафували чоловіка за переказ сну про Зеленського

Про це повідомляє Сибирь.Реалии.

Зазначається, що 26-річний Іван Лосєв розповів про свій сон про президента України Володимира Зеленського в інстаграмі. Виявилось, що за його сторінкою стежили російські спецслужби.

"Сьогодні наснилося, що мене мобілізували, привезли в якийсь підготовчий табір, і в цей момент туди вривається ЗСУ на чолі з Зеленським, усіх скрутили, збираються розстрілювати, і в цей момент Зеленський проходить повз мене і каже: "О, я твої сторіз в інсті бачив, Слава Україні!" Я йому відповідаю: "Героям Слава!" і я йому кажу: “А можна з вами селфі для інсти зробити?” Зеленський каже: “Можна”, - розповів деталі свого сну Лосєв.

ФСБ звинуватила його в "дискредитації" російської армії. Як інші докази до справи додали попередні висловлювання Лосєва - про неспроможність російської армії перемогти Україну та заклики "спалити всіх рашистів".

"Краще відправити пляшки в Україну для ЗСУ, аби вони зробили коктейлі Молотова та спалили всіх рашистів", - такий коментар висловив Лосєв у своєму інстаграмі раніше.

Видання зазначає, що адміністративна справа про "дискредитацію" надійшла до Центрального районного суду Чіти 8 грудня, а наступного дня суддя Данило Шестаков визнав Лосєва винним. Сам звинувачений на суді присутній не був. Він каже, що його не повідомили належним чином про час засідання, а сайт суду деякий час був недоступний.

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