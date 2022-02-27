У Росії петиція про імпічмент Путіна набрала понад 150 тис. підписів

Автор петиції вимагає у російської Держдуми ініціювати відмову Володимира Путіна з посади президента Росії, згідно зі статтею 93 Конституції РФ, як винного у державній зраді та військових злочинах.



Станом на 27 лютого петиція набрала 169 500 підписів.



"Кілька днів тому, 24 лютого 2022 року, президент Російської Федерації Володимир Володимирович Путін прийняв рішення напасти на сусідню мирну незалежну державу - Україну. Ця агресія нічим не мотивована, Україна ніколи не загрожувала та не могла загрожувати безпеці Росії. Обґрунтування, яке Володимир Володимирович надав громадськості, не витримує критики", - йдеться у тексті петиції.



Зазначається, що внаслідок повномасштабного нападу на Україну непоправна шкода завдається і вже завдано становищу Росії у світі.



"Рішення Володимира Володимировича Путіна робить Росію країною-ізгоєм. Росія може бути назавжди відрізана від світової економіки, прирікаючи багатомільйонне населення на злидні та технологічну деградацію. Все це можна трактувати лише як цілеспрямовану спробу нашкодити народу Росії", - наголошується у петиції.



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