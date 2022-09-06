Міноборони РФ планує створити ще два бронетанкові заводи, один з них у прикордонні з Україною
При міністерстві оборони РФ будуть мають намір створити два нові бронетанкові заводи у Московській та Ростовській області
Відповідне розпорядження підписав прем'єр-міністр Михайло Мішустін, інформує Интерфакс.
Текст документу, датованого 2 вересня, розміщено на офіційному інтернет-порталі правової інформації.
Основною метою діяльності установ визначено "здійснення ремонту бронетанкового озброєння та техніки, автомобільної техніки на користь оборони".
Як повідомляє "Медуза", 71-й автобронетанковий ремонтний завод з'явиться в Раменському Московській області, 72-й завод - у місті Каменськ-Шахтинський Ростовській області. На першому заводі передбачено 365 робочих місць, на другому – 227.
Мішустін доручив міністерству оборони протягом двох місяців призначити керівників заводів та надати у безстрокове користування земельні ділянки під підприємства, а за чотири місяці провести реєстрацію заводів.
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