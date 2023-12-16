У Росії повідомили про відкриття аеропорту Краснодара

Про це пише телеграм-канал Авіаторщина.

Цей політ необхідний для перевірки всіх аспектів взаємодії диспетчерських та аеропортових служб.

"Тестовий політ літака до столиці Кубані дозволить дати оцінку готовності диспетчерських, аеродромних та спеціальних служб до обслуговування в аеропорту Краснодара пасажирських рейсів", - наголосив керівник Росавіації Дмитро Ядров.

Лоукостер "Победа" став першою з російських авіакомпаній, яка ввела у систему продажу рейси до Краснодара. З Москви "Победа" планує літати щодня з 12 січня. З Санкт-Петербурга – з 19 січня по три рейси на тиждень. Також лоукостер завів рейси до Краснодару зі Стамбула — з 16 лютого із частотою чотири рази на тиждень.

Режим обмеження польотів до аеропорту Краснодара планується зняти з 25 грудня. Рішення про це ще не ухвалено, але в Міноборони та Росавіації не заперечують проти відкриття краснодарської авіагавані.

У разі відкриття аеропорт Краснодара почне працювати з обмеженнями – тільки вдень. Пропускну спроможність авіагавані обмежать п'ятьма зліт-посадками на годину та 70 – на день. У Краснодар літаки літатимуть повітряним коридором через МінВоди і Ставрополь в обліт ростовської зони. Час польоту з Москви становитиме майже чотири години.