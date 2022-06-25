У Росії позбулися посад кілька ключових генералів, - британська розвідка
У червні російське верховне командування звільнило одразу кількох ключових генералів
Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.
За інформацією британської розвідки, з початку червня російське верховне командування, ймовірно, звільнило кількох генералів з ключових оперативних командних ролей у війні в Україні. Серед них командувач повітряно-десантних військ генерал-полковник Андрій Сердюков та командувач південною групою військ генерал армії Олександр Дворніков. Останній також певний час, ймовірно, виконував обов’язки загального оперативного командира в Україні.
У Британії припускають, що командування південною групою війська буде передано генерал-полковнику Сергію Суровікіну, оскільки ця група продовжує виконувати центральну роль у наступі Росії на Донбасі. Розвідники зазначають, що понад тридцять років кар’єра Суровікіна супроводжувалася звинуваченнями в корупції та жорстокості.
- 18 червня повідомлялося, що Андрій Сердюков позбувся посади через масові втрати в лавах російських десантників.
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