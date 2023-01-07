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Головна війна з Росією У Росії Путіна продовжують критикувати за оголошення різдвяного "перемир'я", - ISW

У Росії Путіна продовжують критикувати за оголошення різдвяного "перемир'я", - ISW

7 січня, 2023 субота
06:00
війна з Росією Непокаране зло повертається

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що президента Путіна у Росії піддали критиці за оголошення так званого різдвяного перемир’я

Про це повідомляє ISW.

Зокрема військовий злочинець Ігор Гіркін назвав путінське "припинення вогню" "сміливим і рішучим кроком до поразки та капітуляції" військ РФ.

Інші відомі мілблогери, як мовиться у звіті ISW, використали слова диктатора про "перемир'я", щоб вкотре розкритикувати Кремль за ведення війни.

В інституті припускають, що оголошення про припинення вогню, ймовірно, і надалі слугуватиме точкою подразнення для осіб в інформаційному просторі, які підтримують взаємовигідні відносини з Путіним.

У той час як багато хто у російському інформаційному просторі різко критикував оголошення про припинення вогню, дехто використав заяву президента РФ, щоб продовжувати поширювати наратив про те, що Путін є захисником релігійних цінностей і моралі.

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Володимир Путін
Різдво
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