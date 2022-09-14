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У Росії раптово помер один з головних кремлівських пропагандистів

14 вересня, 2022 середа
11:49
Світ Володимир Сунгоркін

У РФ у віці 68 років раптово помер головний редактор найпопулярнішого в країні видання "Комсомольська правда" Володимир Сунгоркін

Про це повідомляють російські ЗМІ.  

За словами оглядача видання Олександра Гамова, Володимир Сунгоркін помер під час відрядження у Хабаровському краї через інсульт. Водночас військовий кореспондент "Комсомольської правди" Олександр Коц написав, що головний редактор був у відпустці та проводив її з друзями у тайзі на Далекому Сході.

Володимира Сунгоркін працював головним редактором "Комсомольської правди" з 1997 року, а з 1998 року очолював раду директорів видання. З 2006 року був членом громадської ради при міноборони РФ. Радіо Свобода пише, що після розпаду СРСР Сунгоркін став власником видання і перетворив його на один із перших у Росії таблоїдів. Газета була однією з найтиражніших у світі, на піку заявлялося про поширення понад 35 млн екземплярів на день. У 2017 році Сунгоркін продав свій холдинг близькому до Кремля мільярдеру Григорію Березкіну. 

За президентства Володимира Путіна "Комсомольська правда" підтримувала курс Кремля. Сайт газети - найбільш відвідуваний із приватних ЗМІ в Росії, його щомісяця читають 65 млн користувачів. 

У 2014 році російський диктатор Володимир Путін нагородив Володимира Сунгоркіна орденом "За заслуги перед Батьківщиною" IV ступеня. У квітні 2022 року Євросоюз включив головного редактора "Комсомольської правди" в санкційний список та назвав його однією з головних дійових осіб у російській пропаганді. 

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