У Росії визнали, що 5 мобілізованих уже загинули в Україні
Військкомат у РФ підтвердив інформацію про загибель п'ятьох мобілізованих південноуральців
Про це повідомляє російське видання 74.RU.
"Військкомат підтвердив інформацію про загибель п'ятьох південноуральців, призваних із коркінського військового комісаріату", - йдеться в повідомленні.
Сім'ям загиблих окупантів обіцяють, що нададуть усю необхідну допомогу.
- Новомобілізованих росіян, яких у Генштабі ЗСУ назвали "молоде поповнення", російська влада спорядила радянськими шоломами і автоматами АК-12 жахливої якості.
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