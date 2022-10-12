РФ відправила на війну в Україну "молоде поповнення". Мобілізованих спорядили радянськими шоломами і автоматами АК-12 жахливої якості
Новомобілізованих росіян, яких у Генштабі ЗСУ назвали "молоде поповнення", російська влада спорядила радянськими шоломами і автоматами АК-12 жахливої якості
Про це йдеться у звіті Генштабу ЗСУ.
"Ворог намагається компенсувати значні втрати шляхом нових партій мобілізованих громадян РФ, які пройшли прискорену підготовку. До п’ятисот мобілізованих військовослужбовців зі складу 205-ї окремої мотострілецької бригади 49 загальновійськової армії прибули в зону бойових дій для поповнення втрат противника на тимчасово захоплених територіях. Характерна ознака "молодого поповнення": засоби захисту, шоломи радянського зразка і автомати АК-12, що мають дуже негативний досвід застосування", - пишуть у ЗСУ.
Довідка від Генштабу: АК-12 був створено концерном "Калашников" і представлено широкому загалу в січні 2012. Являв собою принципово новий, але реалізований з використанням загальної схеми і технічних рішень колишніх АК. Досвід бойового застосування під час боїв в Україні виявився настільки негативним, що через лічені тижні реальної експлуатації було запропоновано фактично провести демодернізацію даного зразка зброї.
- З початку доби, 12 жовтня, російський агресор завдав по території України 3 ракетні та 4 авіаудари, а також здійснив до 10 обстрілів з РСЗВ.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.14
Купівля 40.14Продаж 41.04
-
EUR
Купівля 38.4Продаж 39.71
- Актуальне
- Важливе