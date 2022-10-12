Про це йдеться у звіті Генштабу ЗСУ.

"Ворог намагається компенсувати значні втрати шляхом нових партій мобілізованих громадян РФ, які пройшли прискорену підготовку. До п’ятисот мобілізованих військовослужбовців зі складу 205-ї окремої мотострілецької бригади 49 загальновійськової армії прибули в зону бойових дій для поповнення втрат противника на тимчасово захоплених територіях. Характерна ознака "молодого поповнення": засоби захисту, шоломи радянського зразка і автомати АК-12, що мають дуже негативний досвід застосування", - пишуть у ЗСУ.

Довідка від Генштабу: АК-12 був створено концерном "Калашников" і представлено широкому загалу в січні 2012. Являв собою принципово новий, але реалізований з використанням загальної схеми і технічних рішень колишніх АК. Досвід бойового застосування під час боїв в Україні виявився настільки негативним, що через лічені тижні реальної експлуатації було запропоновано фактично провести демодернізацію даного зразка зброї.

З початку доби, 12 жовтня, російський агресор завдав по території України 3 ракетні та 4 авіаудари, а також здійснив до 10 обстрілів з РСЗВ.

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