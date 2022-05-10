У Росії впродовж дня уже п'ять губернаторів пішли зі своїх посад
Тим чи іншим способом від влади відмовились очільники Саратовської, Томської, Кіровської, Рязанської областей та Марій Ел
Про це повідомляє російський Інтерфакс.
Губернатор Томської області Сергій Жвачкін вирішив залишити посаду голови регіону, повідомили у вівторок у пресслужбі обладміністрації.
"Я залишаю пост губернатора", - процитували у пресслужбі слова Жвачкіна, який звернувся до жителів Томської області.
Він пояснив, що є одним із найстарших губернаторів, у січні йому виповнилося 65 років, тому "треба давати дорогу молодим".
Губернатор Кіровської області Ігор Васильєв повідомив у своєму телеграм-каналі у вівторок, що залишає свою посаду.
"У зв'язку з наближенням закінчення терміну повноважень на посаді губернатора (...) мною прийнято (...) рішення залишити посаду губернатора Кіровської області та продовжити роботу на федеральному рівні", - написав Васильєв, звертаючись до жителів Кіровської області.
У свою чергу, губернатор Рязанської області Микола Любимов не висуватиметься на посаду голови регіону на наступний термін, він написав про це на своїй сторінці у "ВКонтакте".
"Наближається термін закінчення моїх повноважень. Прийняв відповідальне рішення – не висуватись на посаду губернатора на наступний термін", – заявив Любимов.
Губернатор Саратовської області Валерій Радаєв повідомив, що вирішив достроково скласти повноваження.
"Мною прийнято рішення про дострокове складання повноважень губернатора. Я десять років очолював Саратовську область. У зв'язку з виборчою кампанією, що наближається, не буду висувати свою кандидатуру на черговий термін для обрання главою регіону", - наводяться слова Радаєва в телеграм-каналі його прес-служби у вівторок.
Глава Марій Ел Олександр Євстіфєєв також заявив, що попросив президента РФ про відставку.
"У зв'язку із закінченням терміну повноважень глави республіки Марій Ел я звернувся до президента Росії з проханням прийняти мою відставку", - написав Євстіфєєв у своєму телеграм-каналі у вівторок.
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