У Росії заблокували доступ до сайтів ЦРУ та ФБР

Про це повідомили в росЗМІ ТАСС.

"Роскомнагляд обмежив доступ до сайтів Центрального розвідувального управління США і Федерального бюро розслідувань на території РФ", - мовиться в повідомленні.

У Роскомнагляді також заявили, що сайти ЦРУ та ФБР були заблоковані "за поширення фейків".

Російські журналісти РБК зазначили, що відомство обмежило доступ "до ряду ресурсів, що належать державним структурам ворожих країн, за поширення матеріалів, спрямованих на дестабілізацію суспільної та політичної обстановки в РФ". Також на цих ресурсах виявили матеріали, "які містять неправдиву суспільно значущу інформацію, а також дискредитують збройні сили РФ"

Нагадаємо, восени заступник директора з операцій Центрального розвідувального управління Девід Марлоу розповів, що вторгнення в Україну стало величезним провалом російського президента Володимира Путіна і відкриває можливості для західних спецслужб вербувати шпигунів серед незадоволених росіян.

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