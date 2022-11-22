Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ У ЦРУ визнали, що вербують шпигунів серед росіян, незадоволених війною в Україні

У ЦРУ визнали, що вербують шпигунів серед росіян, незадоволених війною в Україні

22 листопада, 2022 вiвторок
23:41
Світ шпигун

Вторгнення в Україну стало величезним провалом російського президента Володимира Путіна і відкриває можливості для західних спецслужб вербувати шпигунів серед незадоволених росіян

Про це розповів Девід Марлоу, заступник директора з операцій Центрального розвідувального управління, інформує Тhe Wall Street Journal.

"Путін був у найкращій позиції за день до вторгнення, коли він ще мав можливість примусити Україну, вплинути на НАТО та продемонструвати, що Росія є могутньою державою та він змарнував усе це", сказав Марлоу в Хайден-центрі університету Джорджа Мейсона.

Він зазначив, що ЦРУ шукає по всьому світу росіян, які "відчувають таке ж огиду до цього, як і ми. І ми відкриті для бізнесу з ними".

Ці твердження перегукуються з нещодавніми заявами колишніх старших офіцерів ЦРУ про те, що незадоволення багатьох росіян лютневим вторгненням в Україну створює сприятливий ґрунт для вербування агентів серед військових офіцерів, олігархів, чиї статки зменшилися через санкції, а також бізнесменів та інших осіб, які втекли з країни.

Видання зазначає, що посилена шпигунська війна, очевидно, триває місяцями в Європі та навколо неї, паралельно з військовими кампаніями в Україні.

Європейські уряди вислали сотні російських дипломатів, підозрюваних у шпигунстві, і заарештували щонайменше двох "нелегалів" – агентів Росії, які видавали себе за когось іншого, не пов’язаного з урядом. У Москві та інших містах Росії Кремль наказав скоротити дипломатичну присутність США, значно обмеживши можливості для шпигунства.

Глава MI6, служби зовнішньої розвідки Великобританії, заявив цього літа, що вислання урядами Західної Європи сотень підозрюваних російських шпигунів серйозно ускладнило розвідувальні операції Кремля.

"За останніми підрахунками, 400 офіцерів російської розвідки, які діяли під дипломатичним прикриттям, було вислано з країни", — заявив глава MI6 Річард Мур на Аспенському форумі безпеки. "Ми вважаємо, що у Сполученому Королівстві це, ймовірно, удвічі зменшило їх здатність вести свій бізнес, шпигувати на користь Росії".

Агенти набагато менше говорили про свої розвідувальні операції в самій Україні, хоча представники спецслужб неодноразово заявляли, що співробітники ЦРУ та МІ-6 перебувають у країні, проводять навчання та інші заходи. Подробиці невідомі, і жодна служба не обговорює свої закордонні операції.

Заступником директора ЦРУ з аналізу Лінда Вайсголд, чий підрозділ відповідає за виготовлення готових звітів розвідки та інформування президента Байдена та інших високопосадовців, сказала, що війна в Україні ще не близька до завершення. Незважаючи на неодноразові невдачі, Путін не відмовився від своїх початкових цілей в Україні.

"Це не закінчиться найближчим часом", — сказала пані Вайсгольд. Ключовим фактором, за її словами, є розуміння кожною стороною того, за що вони воюють. "Українські військові це знають. Російські солдати не дуже".

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Росія
ЦРУ
Шпигунський скандал
війна з Україною
Читайте також:
Дніпро-1
21 листопада, 2022 понедiлок
УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після 14-го туру
Сергій Марченко
Автор Сергій Марченко
21 листопада, 2022 понедiлок
Єноти з Банкової вирішили, що можна вже не соромитися
Дзозеф Байден та Сі Цзіньпін
20 листопада, 2022 неділя
Сі Цзіньпін попередив Байдена про червону лінію у відносинах США та Китаю, - МЗС КНР
Київ
-3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.76
    Купівля 39.76
    Продаж 40.47
  • EUR
    Купівля 39.97
    Продаж 40.98
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
22 листопада
23:42
Морські дрони
До збору коштів на морські дрони долучилися люди з 93 країн, – Зеленський
23:17
Президент України Зеленський
В Україні розгортають мережу підтримки людей "Пункти незламності", – Зеленський
23:11
Проєкт космічних сонячних електростанцій
Проєкт Solaris: ЄС за крок до практичних досліджень виробництва та передачі електроенергії з Космосу
23:11
Оновлено
Ліонель Мессі
ЧС-2022: Результати усіх матчів 22 листопада, турнірні таблиці
23:03
ЧС-2022, збірна Франції, Жиру
Франція розгромила Австралію на ЧС у Катарі
22:40
Ракетний удар РФ в Дніпрі
Секретар РНБО розповів, скільки ще масованих атак може здійснити Росія, зважаючи на її запаси ракет
22:28
Протксти у Єревані проти ОДКБ та візиту Путіна
У Вірменії напередодні саміту ОДКБ спалахнули протести проти візиту Путіна
22:06
OPINION
Лєна Чиченіна
Який світогляд втирають у Лаврі?
21:50
Звільнений Херсон
Жителі Херсонщини зможуть подати заявки на евакуацію чи гумдопомогу в Координаційний гуманітарний центр. Подробиці
21:48
Аналітика
Сергій Згурець
РФ все ще зберігає можливості для виготовлення ракет, але надалі ці запаси будуть вичерпуватися. Колонка Сергія Згурця
21:25
Форум Муссоліні
В Італії створили загальнонаціональний реєстр пам'яток фашизму та режиму Муссоліні
21:07
Ентоні Блінкен
Блінкен заявив, що підтримка України буде одним з пріоритетів на зустрічі очільників МЗС країн НАТО
21:03
OPINION
Костянтин Москалець
Не забути про сніг
20:50
Окупований Крим
У Криму пролунали вибухи, окупаційна влада заявила про атаку безпілотників на Балаклавську ТЕС
20:41
ЄС
Євросоюз готує позицію щодо спецтрибуналу для РФ, - український посол з особливих доручень МЗС
20:39
Російські хакери
У держдумі РФ пропонують давати російським хакерам військові звання і держнагороди
20:27
SpaceX доставить на МКС насіння карликових томатів, гостру зелену квасолю, випічку та цукерки
20:03
OPINION
Ігор Гулик
Російський склероз: особливості діагностики
19:58
Bayraktar Байрактар
Туреччина влітку передала Україні високоточні ракети для РСЗВ і Bayraktar, які успішно знищують "шахедів", - аналітики Oryx
19:58
збірна Польщі, Роберт Левандовські, ЧС-2022
Польща і Мексика зіграли внічию на ЧС-2022 у Катарі
19:50
Інтерв’ю
Позивний Салам
Позивний Салам: Росіяни лізуть на Бахмут як таргани - їх знищують, вони несуть величезні втрати, але знову повзуть
19:40
кадирівці
РФ перекинула до окупованого Дебальцева кадировців і вагнерівців
19:39
Кріштіану Роналду
"Манчестер Юнайтед" розірвав контракт з Роналду
19:31
Денис Шмигаль
Тарифи на комуналку не зростатимуть до кінця опалювального сезону, - Шмигаль
19:29
війна з росією
Росіяни намагаються наступати на Бахмутському та Авдіївському напрямках, щонайменше 6 областей зазнали ворожих ударів, - Генштаб
19:09
Реджеп Тайїп Ердоган
Ердоган заявив про можливість наземної операції в Сирії проти курдів
19:04
Фонд Порошенка став найбільшим приватним інвестором для ЗСУ: дослідження
18:55
Олаф Шольц
Видимі та зростаючі невдачі Росії штовхають її до ескалації війни в Україні, - Шольц
18:52
Випустив арештантів, співпрацював із окупантами: у Херсоні затримали експосадовця виправної колонії
18:42
На глушники та інші необхідні атрибути для українських бійців залишилось зібрати трішки більше 50 тис. грн.
18:38
ЗНО
У Міносвіти заявили, що ЗНО-2023 провести неможливо, й оголосили про альтернативний варіант вступу до ВНЗ
18:35
ПВК Вагнера
Усі фракції Європарламенту закликали визнати ПВК "Вагнера" терористичною організацією
18:18
на фото долари
США нададуть Україні додаткові $4,5 млрд на зарплати медикам і вчителям
18:08
Болгарія прийняла пропозицію російського Лукойлу про експорт нафти в обхід ембарго ЄС
18:05
OPINION
Зоя Казанжи
Поки "хлопці та дівчата" воюють там – ми маємо воювати тут
17:58
Нікопольщина, руйнування від обстрілів
У Нікопольському районі через російські обстріли загинув 31 цивільний, близько 130 постраждали
17:56
газ
Єврокомісія визначила верхній ліміт цін на газ для ЄС, - Bloomberg
17:52
ожеледиця сніг дорога
ДСНС попередила про туман і ожеледицю на дорогах 23 листопада
17:51
Ексклюзив
Києво-Печерська Лавра
Держава повинна розірвати договори на перебування московського патріархату у Києво-Печерській, Святогірській та Почаївській лаврах, - релігієзнавець Ковальов
17:50
"Дуже насторожує": прем'єрку Естонії Каллас занепокоїла реклама Угорщини про "шкідливість" санкцій проти РФ
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV