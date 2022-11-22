У ЦРУ визнали, що вербують шпигунів серед росіян, незадоволених війною в Україні

Про це розповів Девід Марлоу, заступник директора з операцій Центрального розвідувального управління, інформує Тhe Wall Street Journal.

"Путін був у найкращій позиції за день до вторгнення, коли він ще мав можливість примусити Україну, вплинути на НАТО та продемонструвати, що Росія є могутньою державою та він змарнував усе це", сказав Марлоу в Хайден-центрі університету Джорджа Мейсона.

Він зазначив, що ЦРУ шукає по всьому світу росіян, які "відчувають таке ж огиду до цього, як і ми. І ми відкриті для бізнесу з ними".

Ці твердження перегукуються з нещодавніми заявами колишніх старших офіцерів ЦРУ про те, що незадоволення багатьох росіян лютневим вторгненням в Україну створює сприятливий ґрунт для вербування агентів серед військових офіцерів, олігархів, чиї статки зменшилися через санкції, а також бізнесменів та інших осіб, які втекли з країни.

Видання зазначає, що посилена шпигунська війна, очевидно, триває місяцями в Європі та навколо неї, паралельно з військовими кампаніями в Україні.

Європейські уряди вислали сотні російських дипломатів, підозрюваних у шпигунстві, і заарештували щонайменше двох "нелегалів" – агентів Росії, які видавали себе за когось іншого, не пов’язаного з урядом. У Москві та інших містах Росії Кремль наказав скоротити дипломатичну присутність США, значно обмеживши можливості для шпигунства.

Глава MI6, служби зовнішньої розвідки Великобританії, заявив цього літа, що вислання урядами Західної Європи сотень підозрюваних російських шпигунів серйозно ускладнило розвідувальні операції Кремля.

"За останніми підрахунками, 400 офіцерів російської розвідки, які діяли під дипломатичним прикриттям, було вислано з країни", — заявив глава MI6 Річард Мур на Аспенському форумі безпеки. "Ми вважаємо, що у Сполученому Королівстві це, ймовірно, удвічі зменшило їх здатність вести свій бізнес, шпигувати на користь Росії".

Агенти набагато менше говорили про свої розвідувальні операції в самій Україні, хоча представники спецслужб неодноразово заявляли, що співробітники ЦРУ та МІ-6 перебувають у країні, проводять навчання та інші заходи. Подробиці невідомі, і жодна служба не обговорює свої закордонні операції.

Заступником директора ЦРУ з аналізу Лінда Вайсголд, чий підрозділ відповідає за виготовлення готових звітів розвідки та інформування президента Байдена та інших високопосадовців, сказала, що війна в Україні ще не близька до завершення. Незважаючи на неодноразові невдачі, Путін не відмовився від своїх початкових цілей в Україні.

"Це не закінчиться найближчим часом", — сказала пані Вайсгольд. Ключовим фактором, за її словами, є розуміння кожною стороною того, за що вони воюють. "Українські військові це знають. Російські солдати не дуже".

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