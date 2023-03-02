У Росії затримали чоловіка "за співпрацю з українською розвідкою"

Про це пише російський Інтерфакс.

Як ствердили в російських спецслужбах, затриманий через інтернет зв'язався з представником Головного управління розвідки Міністерства оборони України для передачі відомостей про військові об'єкти Міноборони РФ на території Хабаровського краю.

Пізніше, як зазначається, дані могли бути використані "для проведення диверсійно-терористичних актів, ударів високоточною зброєю і безпілотними літальними апаратами в районах завантаження, утримання та шляхах прямування військової техніки".

Так, чоловікові інкримінують ст. 275 ("Державна зрада") КК Росії, йому загрожує покарання до 20 років позбавлення волі.