У Росії затримали чоловіка "за співпрацю з українською розвідкою"
У російському Хабаровському краї ФСБ затримала місцевого мешканця за підозрою в держзраді, причиною стала "співпраця з Головним управлінням розвідки МОУ"
Про це пише російський Інтерфакс.
Як ствердили в російських спецслужбах, затриманий через інтернет зв'язався з представником Головного управління розвідки Міністерства оборони України для передачі відомостей про військові об'єкти Міноборони РФ на території Хабаровського краю.
Пізніше, як зазначається, дані могли бути використані "для проведення диверсійно-терористичних актів, ударів високоточною зброєю і безпілотними літальними апаратами в районах завантаження, утримання та шляхах прямування військової техніки".
Так, чоловікові інкримінують ст. 275 ("Державна зрада") КК Росії, йому загрожує покарання до 20 років позбавлення волі.
- Нагадаємо, у січні в Росії затримали громадянина США за підозрою в "в зборі розвідувальної інформації на біологічні теми, спрямованої проти безпеки Російської Федерації".
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