У Росії заявили про нібито атаку БПЛА на Московську область
Міністерство оборони Росії у середу, 29 листопада, звинуватило Україну в нібито атаці безпілотника на Московську область. Російська ППО буцімто знищила БПЛА
Про це йдеться у відомстві.
"29 листопада о 07:30 мск припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням безпілотного літального апарату літакового типу", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що російська ППО знищила безпілотник над територією Подільського міського округу Московської області.
- Вночі та вранці 26 листопада міноборони Росії заявило про спробу масованої атаки БПЛА і ймовірне збиття 24 дронів над 5 регіонами РФ. Один дрон влетів у житлову багатоповерхівку в місті Тула. Також окупанти заявили про пошкодження енергосистеми у так званій ДНР.
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